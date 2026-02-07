Explozie într-un bloc din Ilfov: doi răniți și 40 de persoane evacuate, la Chitila

Două persoane au fost rănite, iar aproximativ 40 de locatari au fost evacuați în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-o garsonieră dintr-un bloc de locuințe din Chitila, județul Ilfov.

Explozia a avut loc într-un imobil cu patru etaje și nu a fost urmată de incendiu, potrivit Libertatea.ro. Incidentul s-a produs în jurul orei 4.00, într-o garsonieră situată la etajul al treilea.

Pompierii: Explozia a desprins elemente de tâmplărie

„În această dimineață, în jurul orei 4.00, pompierii ISU București-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, în localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză”, au transmis reprezentanții ISU.

Ca măsură de siguranță, aproximativ 40 de persoane au fost evacuate din imobil.

Doi răniți, transportați la spital

Cele două victime ale exploziei, care au suferit arsuri, au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Pentru gestionarea situației au intervenit cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, două ambulanțe SMURD și un echipaj SABIF.

De asemenea, a fost solicitată o echipă a Inspectoratul de Stat în Construcții pentru evaluarea structurii clădirii și a siguranței imobilului.