Europa Liberă își oprește activitatea în România. Publicația, considerată un etalon al presei postdecembriste

Europa Liberă își va închide activitatea în România începând cu data de 31 martie 2026, au fost anunțați angajații publicației vineri. În aceeași zi se va închide și serviciul Europa Liberă din Bulgaria, potrivit informațiilor comunicate intern.

Unul dintre jurnaliștii redacției, Oana Despa, a confirmat informația într-o postare publicată vineri seară pe Facebook, unde a descris redacția drept „poate cel mai mișto loc” în care a lucrat vreodată.

„Astăzi am fost anunţaţi că, de la 31 martie 2026, Europa Liberă România se va închide. În acelaşi timp cu colegii de la serviciul bulgar, după colegii de la serviciul maghiar, desfiinţaţi în toamna trecută”, a scris jurnalista.

Aceasta afirmă că, deși anticipa de mai mult timp această decizie, a ales să rămână în redacție pentru că Europa Liberă a fost un spațiu editorial în care jurnalismul se făcea fără compromisuri.

„Un loc în care nu negociezi subiecte şi nu faci balet dansant ca să publici. Un loc în care te simţi liber. Tu cu subiectele tale”, a mai transmis Oana Despa.

Jurnalista a subliniat că, în perioada petrecută la Europa Liberă, a putut scrie despre teme pe care nu și-ar fi imaginat că le va aborda vreodată, într-un context în care considera că rolul presei este esențial pentru funcționarea unei democrații fragile. „Democraţia are nevoie de jurnalişti, nu de influenceri”, a mai adăugat aceasta.

Potrivit Paginademedia.ro, redacția Europa Liberă din România numără aproximativ 20 de angajați.

Europa Liberă este moștenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepționat în România în perioada comunistă și ulterior, până în anul 2008, după aderarea României la Uniunea Europeană. Publicația a fost considerată, alături de alte titluri istorice ale presei românești de după Revoluție, un reper al jurnalismului independent și corect.