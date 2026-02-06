Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5, într-un nou dosar de corupție imobiliară

După ce joi, 5 februarie, primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Direcția Națională Anticorupție (DNA), după percheziții la sediul Primăriei și la locuința sa, într-un dosar de corupție, vineri, 6 februarie, au loc noi percheziții, de data aceasta la Primăria Sectorului 5. Potrivit surselor judiciare, este vorba tot despre un dosar de corupție.

- Publicitate -

Potrivit hotnews.ro, sunt vizate fapte de corupție în sectorul imobiliar, iar printre suspecți se numără city managerul, angajați ai Poliției Locale, directorul adjunct și un șef de serviciu, precum și arhitectul-șef al Sectorului 5.

Sursa citată mai menționează că au loc nouă percheziții, dintre care patru la primărie și cinci la persoane fizice.

- Publicitate -

Infracțiunile investigate sunt trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi.