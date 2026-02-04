Tată și fiu, reținuți după ce au bătut un șofer în trafic, în București

Un bărbat în vârstă de 39 de ani și fiul său, de 14 ani, au fost reținuți, ieri, de polițiști după ce ar fi agresat un șofer, în urma unei șicanări în trafic pe o stradă din București.

Bătaia în trafic a avut loc în urmă cu două luni, pe o stradă din Sectorul 5 București. Conflictul a izbucnit pe fondul unei neacordări de prioritate la schimbarea benzii de circulație.

După oprirea autovehiculelor, mai multe persoane dintr-un autoturism ar fi coborât și ar fi agresat fizic victima, lovind-o cu pumnii și picioarele.

Victima, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a sunat la 112 și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat trei persoane bănuite de comiterea faptei: doi bărbați, în vârstă de 37 și 39 de ani, și un minor, în vârstă de 14 ani.

Doi dintre agresori, un bărbatul de 39 de ani și fiul său, în vârstă de 14 ani, au fost depistați, audiați și reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propunere legală.

În cazul celei de-a treia persoane implicate, polițiștii desfășoară activități pentru depistare. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.