Trafic închis temporar pe Transfăgărășan, pentru lucrări la barajul Vidraru

Circulația rutieră va fi închisă temporar, în anumite intervale orare, pe Transfăgărășan, în zona localității Arefu, în județul Argeș. Măsura a fost dispusă din cauza lucrărilor executate la Barajul Vidraru.

- Publicitate -

Începând de astăzi, 4 februarie, traficul va fi închis pe DN7C (Transfăgărășan), pe tronsonul kilometric 61+500 – 61+750, până la data de 20 martie 2026.

Potrivit Centrul Infotrafic, măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru, care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă.

- Publicitate -

Lucrările vor fi executate în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi, respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică, pentru a permite, în anumite perioade, circulația riveranilor și tranzitul turiștilor.

De asemenea, pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 – 130+800, între Piscu Negru și Bâlea Cascada, circulația rutieră rămâne închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald.