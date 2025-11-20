ANAF l-a dat în judecată pe Iohannis și a cerut să i se pună poprire

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, este acționat în instanță de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la Tribunalul Sibiu. Statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, (DGRFP) solicită obligarea lui Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului.

Pentru că plata voluntară a fost refuzată, Fiscul a cerut instanței să pună sechestru pe bunurile fostului președinte ca să se asigure că statul își va recupera banii.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate al Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reprezentanții ANAF au mai precizat că asigură opinia publică de faptul că „vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”.

Carmen și Klaus Iohannis au încasat chirii totale în valoare de 4,7 milioane de lei, timp de 16 ani, pentru imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, pe care l-au pierdut în instanţă.