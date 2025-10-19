- Publicitate -
Explozie la un bloc de locuințe din Bistrița. Un bărbat a fost rănit

Ciprian Pap
explozie bloc bistrita

Un bărbat a fost rănit, în weekend, după o explozie la un bloc din Bistriţa. El îşi făcuse revizia la centrală săptămâna aceasta.

Explozia s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, fiind urmată de un incendiu, informează Antena 3 CNN.

Deflagraţia s-a produs în apartamentul omului rănit, un bărbat de 77 de ani. Victima a fost preluată de un echipaj de Ambulanţă şi dusă la spital.

Este în stare stabilă. În jur de 16 persoane s-au autoevacuat din acest bloc. Pompierii au anunţat că au ajuns la intervenţie în mai puţin de 6 minute. şi că a fost o explozie care n-a fost urmată de un incendiu.

Evenimentul vine la doar două zile după ce, la București, un bloc din cartierul Rahova a fost grav afectat de o deflagrație.

