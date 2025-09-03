- Publicitate -

Energie, hituri și istorie: cererile Scorpions pentru concertul de la Romexpo

Observatorul Prahovean
Data:

Data:

Cu o carieră impresionantă, marcată de 19 albume de studio și peste 5.000 de concerte live, Scorpions rămâne una dintre trupele legendare ale rock-ului mondial, care, chiar și după șase decenii, continuă să fascineze și să electrizeze publicul.

De la hituri iconice precum „Wind of Change” și „Send Me an Angel”, până la energia debordantă a pieselor „Blackout” și „Rock You Like a Hurricane”, fiecare apariție pe scenă este o dovadă a pasiunii, rezilienței și a moștenirii pe care trupa a construit-o cu atâta dăruire.

În ciuda trecerii timpului, membrii trupei arată că spiritul rock este etern, iar fiecare concert devine o experiență memorabilă, o celebrare a muzicii care a inspirat generații întregi.

Pe 11 septembrie, Scorpions revine în România cu un concert memorabil la Romexpo, iar biletele sunt disponibile pe platformele oficiale: Entertix, Eventim și IaBilet, cu următoarele prețuri:

Când trecem la ora de iarnă 2025

România va trece și în acest an la ora de iarnă. Măsura se aplică în toate țările membre ale Uniunii Europene. Trecerea la ora de...
  • General Access: 366 lei
  • Golden Circle: 488 lei
  • Front Stage: 611 lei

Pentru concertul din România, legendara trupă Scorpions are câteva cerințe speciale: să fie preluați de la aeroport în limuzine cu șoferi experimentați, vorbitori de limba engleză și cu escortă; să fie cazați la un hotel de lux din centrul Capitalei și să se bucure de o experiență gastronomică la un restaurant local după încheierea concertului.

În timpul concertului, membrii trupei au solicitat organizatorilor, D&D East Entertainment și Marcel Avram, un meniu variat, bazat pe mâncare sănătoasă și gustări bio.
Aceștia își doresc să bea apă de izvor în sticle de sticlă și să aibă gustări din fructe și legume bio, precum afine, avocado, curmale, miez de nucă, caju și arahide, cocos și iaurturi grecești; iar vesela să fie din porțelan, iar tacâmurile din argint.

Turneul Scorpions din 2025, sărbătorind cea de-a 60-a aniversare cu turneul „Coming Home”, a început cu o serie de concerte la Las Vegas, la Planet Hollywood, și a continuat în țări precum Brazilia, Argentina, Columbia, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, Letonia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Franța, Germania, Elveția și Monaco, înainte de a ajunge în România pe 11 septembrie și de a continua în Albania, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

În tot acest turneu, care a debutat în aprilie, Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee și Pawel Maciwoda au oferit experiențe muzicale memorabile. De exemplu, la Starlite Occident din Marbella, trupa a deschis concertul cu hitul „Coming Home”, iar setlist-ul a îmbinat piese recente, precum „Gas in the Tank”, cu hituri atemporale precum „Make It Real”, „The Zoo” și „Coast to Coast”.
Momentele cu cea mai mare participare a publicului au fost „I’m Leaving You” și „Bad Boys Running Wild” de pe iconicul album Love at First Sting.
Finalul, care a inclus hituri precum „Big City Lights”, „Blackout” și „Rock You Like a Hurricane”, a stârnit o euforie pură.

Fără discursuri lungi, dar cu o conexiune impecabilă cu publicul, Meine și-a condus vocile cu măiestrie, în timp ce trupa și-a demonstrat experiența și forța. Mikkey Dee a strălucit cu un solo de tobe apreciat de public, iar Matthias Jabs și-a reafirmat statutul de chitarist iconic.
Același show de zile mari este așteptat și la București, pe 11 septembrie, la Romexpo!

