Alegeri parlamentare 2024. Cine face exitpoll-uri și când se anunță rezultatele

Patru case de sondare au fost acreditate de către Biroul Electoral Centrale pentru efectuarea de exit-poll-uri la ieșirea de la urne. Rezultatele sunt așteptate după închiderea urnelor.

La ora 21.00, imediat după închiderea secțiilor, vor fi anunțate primele rezultate exit-poll. Digi 24 va difuza exit-poll realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS.

Și la acest scrutin, Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri la nivel național privind alegerile parlamentare.

Este vorba despre: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, The Center for International Reserch and Analyses, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, ARA Public Opinion SRL.