Chef Florin Dumitrescu, prima reacție după ce Antena 1 l-a dat afară la ”pachet” cu Bontea și Scărlătescu

Antena 1 a decis să-i dea afară pe cei trei jurați de la emisiunea ”chefi la cuțite”. Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au refuzat să mai filmeze un nou sezon la data stabilită invocând o stare accentuată de oboseală.

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu nu vor mai juriza ”Chefi la cuțite”. Decizia aparține postului Antena 1, care nu a fost de acord cu solicitarea celor trei chefi de a amâna filmările la sezonul 13.

Prima reacție a venit din partea lui Chef Florin Dumitrescu, care a postat pe pagina sa de Facebook un citat din Nicolae Iorga: ”Cea dintâi condiție a fericirii e liniştea sufletului!”.

Aceasta a generat numeroase comentarii din partea fanilor, care i-au urat succes în carieră.

”Atât de tristă mă simt știind ca nu veți mai fi în emisiune. Voi 3 aveați ceva aparte nu știu.. cu siguranță nu vă mai fi la fel acea emisiune și de aceea nici n-am să mă mai uit.. dar important este ca voi să vă simțiți bine când faceți ceva.. succes pe mai departe!!”

”Mai e o vorba celebra prin cărțile de psihologie …… ” Fericirea începe cu un NU ” . Cred cu tărie că fiecare stie ce e mai bine pentru el”

”Mulțumim pentru toate sezoanele in care am stat cu dvs. Știți ce este mai bine pentru toți, va doresc sănătate și bucurii”

”Tare o să ne lipsiti! Ati crescut generatii de bucatari,ati inspirat sute de copii,de oameni in puterea varstei! Am invatat atat de multe de la voi! …Ne va fi tare dor de voi la Tv! Intelegem ca ati obosit,ca sunt obositoare filmarile,dar fara voi nu va mai fi nimic din ce a fost! Pentru unii dintre noi,stirea din aceasta seara,parca a rupt ceva in noi! Mult succes pe mai departe! Si…totusi noi va asteptam….pe sticla…poate!”

”Nici nu ma mai uit la emisiune daca nu mai e chef Florin”

”Poate o să vă revedem pe toți 3 în alt proiect? Sper!”

Ceilalți doi jurați concediați de Antena 1, Bontea și Scărletescu nu au reacționat încă pe rețelele de socializare.