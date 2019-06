Incidente între maghiari și români la Cimitirul de la Valea Uzului. Filmul evenimentelor. VIDEO

Noi incidente la cimitirul internațional din Valea Uzului, soldate cu îmbrânceli ale membrilor unor organizații românești cu jandarmii, care s-au interpus între aceștia și cetățenii maghiari care formaseră un lanț în jurul acestui disputat cimitir, în încercarea de a împiedica pătrunderea românilor.

Incidentele au escaladat și mai mulți români au rupt poarta cimitirului și au pătruns în incinta acestuia. Mai mulți maghiari au fost loviți cu steaguri, pietre și au fost scuipați, pe fond de melodii patriotice, imnul României și în scandări precum „Marș afară” sau „Marș la Budapesta”. În cele din urmă, maghiarii au părăsit zona și asociațiile românilor, în frunte cu preoți, au pus lumânări la morminte și s-au ținut slujbe de comemorare.

Totul a început la jumătatea lunii mai, când Primăria Dărmănești a ridicat zeci de cruci pentru eroii români. Acestea au fost ulterior acoperite cu saci negri de câțiva cetățeni maghiari. După aceste incidente, în 3 iunie, Consiliul Județean Harghita a decis că cimitirul va putea fi vizitat doar o oră pe săptămână. Mai multe asociații de români au anunțat pentru 6 iunie, Ziua pomenirii eroilor români, intenția de a merge în acest cimitir pentru a comemora soldații români. După acest anunț, senatorul UDMR Tanczos Barna a anunţat, în aceeași zi, că membri ai comunităţii maghiare din Harghita şi Covasna vor organiza un protest „paşnic” la cimitir, deoarece nu sunt de acord „ca până la soluţionarea problemei din Valea Uzului să aibă loc orice inaugurare sau orice sfinţire a crucilor de acolo”.

VIDEO

Cum au decurs incidentele de la cimitirul din Valea Uzului, relatate de la fața locului de corespondenții HotNews.ro:

22:17 MAE: Meleșcanu i-a solicitat omologului ungar să transmită „un mesaj foarte clar comunității maghiare de a evita confruntările și escaladarea tensiunilor”

21:45 Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dăncilă o notă de protest cu privire la incidentele din Valea Uzului: Guvernul român, „somat” să investigheze amănunţit cazul şi să respecte angajamentele internaţionale

20:35 Kelemen Hunor cere demiterea ministrului de Interne și a prefectului de Harghita: „Autorităţile române nu au fost capabile să asigure ordinea la Valea Uzului”

20:17 Ce declară un constănțean care a fost la Valea Uzului: „Maghiarii au fost prinși la mijloc și i-am fugărit cu parul”

Un constănțean prezentat de Tomis News ca fiind Emil L. afirmă:

„Noi cei din prima linie am intrat prin spate (spatele cimitirului – n.r.) și am deschis porțile. Maghiarii au fost prinși la mijloc și i-am fugărit cu parul. Au plecat, așa că am putut să ne cinstim eroii țării așa cum se cuvine! Această ilegalitate pusă la cale de maghiarii care conduc Consiliul Județean Harghita trebuie să înceteze!”.

20:00 Jandarmeria Română: „Nu au existat violențe între participanți sau între participanți și forțele de ordine” / Attila Korodi: „A fost ceva de nedescris în cuvinte”

19:36 Oamenii au început să plece de la cimitirul din Valea Uzului, se cântă în continuare cântece patriotice. S-au aprins lumânări la toate mormintele, indiferent de naționalitatea eroilor îngopați în cimitirul internațional

19:19 Sputnik, organul de propagandă al Kremlinului, dedică două articole incidentelor de la Valea Uzului, cu titlurile: „Patrioții români au rupt lacătul și au intrat cu forța!” și „UDMR vrea un nou Târgu Mureș și agită periculos conflictul interetnic”

19:54 După diverse discursuri și cântări, de la melodii patriotice la cele bisericești, de la un microfon adus în cimitir, s-a continuat slujba de pomenire. Tot de la microfon s-a făcut apel ca la plecare oamenii să strângă mizeria rămasă în urmă, „ca să se vadă cât de civilizați suntem”.

18:34 La fiecare nume strigat, cei din cimitir strigă „Prezent”. Se cântă imnul României, „Deșteaptă-ne române”

De la microfon se citesc numele 149 soldați români care ar fi înmormântați în cimitir.

17:42 Maghiarii prezenți la cimitir au început să plece, sub protecția jandarmilor

17:40 Unii dintre românii aflați în cimitir au rupt cruci și le-au aruncat afară. Un sobor de preoți români a intrat în cimitir pentru o slujbă religioasă

17:28 Un grup de români a intrat prin spatele cimitirului și s-a urcat pe gard, de unde a început să lovească maghiarii cu steaguri și să-i scuipe, strigând „Marș afară”, „Marș la Budapesta”. În acest moment, grupul de maghiari este prins între gardul cimitirului, pe care sunt urcați mai mulți români, jandarmi și celălalt grup de români aflat în afara cimitirului

