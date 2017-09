O ploieșteancă de 15 ani a impresionat juriul concursului X Factor. VIDEO

O tânără de 15 ani, din Ploiești, a obținut patru de ”DA” la concursul X Factor difuzat de Antena 1.

Ruxandra Grigore a obținut aplauzele juraților de la X Factor cu piesa lui Michael Bublé - ”Feeling Good”.

Citește și: B1 TV a difuzat imaginile cu bătaia aplicată de Palada lui Goțiu



Tânăra se consideră încrezătoare, visătoare, rebelă și cuminte în același timp, visul ei fiind să câștige X Factor.

”Vreau sa ma lansez la X Factor, sper să fie totul ca în filme! Sunt convinsă 90% ca am să câștig!”, a afirmat concurenta de doar 15 ani, pentru a1.ro.

”MUZICA ESTE VIATA MEA, NU MA VAD ALTUNDEVA DECAT PE MARILE sCENE DIN LUME! IMI PLACE LA NEBUNIE SA IMI COMPUN PROPRIILE PIESE, IMI PLACE SA SCRIU VERSURI IN SPECIAL IN ENGLEZA, DAR SI IN ROMANA! TARGETUL MEU ESTE SA MA FAC CUNOSCUTA PRIN TALENT SI ORIGINALITATE! TOTODATA AM O MARE PASIUNE SI PENTRU MUZICA NEGRILOR, IN SPECIAL BLUES IS JAZZ” a spus Ruxandra la Radio Zu.

Vezi aici cum cântă Ruxandra Grigore pe scena X Factor!