Mesajul unei „bezmetice” pentru președintele George Simion

Am citit cu interes mesajul dumneavoastră, domnule președinte George Simion, pentru noi, „bezmeticii” și „iraționalii” care nu v-am votat. Vă întrebați, retoric, ce vă faceți dumeavoastră cu noi, individual, nu în grup, după data de 19 mai. „Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși că acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici. (…) Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup…”.

Păi, nu știu să vă răspund. Dar mă întreb, tot retoric, ce vom face noi, bezmeticii și iraționalii, cu dumneavoastră? Mă întreb cum explicăm copiilor noștri că dumneavoastră sunteți președintele țării, ales cu majoritate de voturi.

Sunt femeie și sunt mamă. Am primit scrisoarea dumneavoastră adresată femeilor și nu m-am regăsit acolo. Așa că am citit-o și am aruncat-o. Deși era „pe persoană fizică”, nu știu cum a ajuns la mine, pe adresa mea… Dar asta e o altă discuție.

Fiind femeie, ce fac eu cu dumneavoastră la conducerea țării. Cum pot eu, ca mamă, să-i spun fiicei mele că trebuie să trăiască într-o țară în care președintele este un om care i-a spus unei femei: „Te agresez sexual, scroafo!”?!?!? Indiferent cine era acea femeie…

Cum îi pot spune eu, ca mamă, fiului meu, că trebuie să trăiască într-o țară condusă de un președinte care declară public că unii, indiferent care sunt aceia și ce au făcut, trebuie să fie „jupuiți de vii în stradă”??? Cum pot să fac asta?

Deci, întrebarea este „Ce mă fac eu cu dumneavoastră, domnule președinte? Individual… știți ce zic?”.

Din punct de vedere profesional, mă așteaptă zile grele. Este posibil, la cum vă raportați la presă și la ziariști, să ajungem să fim „jupuiți de vii” cu toții. De ce? Doar pentru că nu avem aceleași idei cu dumneavoastră, domnule președinte…

Ce mă fac eu cu dumneavoastră? Nu vreau să trăiesc într-o țară în care președintele încalcă libertatea presei. Împreună cu discipolul dumneavoastră, doamna Ana Maria Gavrilă, de la POT, vreți să vedeți presa „gone”. Unde va duce asta?

Indiferent cât de rău a fost, indiferent cine ne-a condus, am spus mereu ce am gândit. Păreți vizibil deranjat de asta. Și, odată ce aveți la îndemână pârghiile, vă veți asigura că presa va fi redusă la tăcere.

V-ați permis, fără să fiți președintele României, să-i filmați pe jurnaliștii de la Digi24 fără acordul lor, fără ca măcar să îi informați că vor fi filmați și înregistrați. Ați încălcat, fără să fiți președintele României, art.226 din Codul Penal: „Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”. Fapta este încadrată de lege ca „infracțiune”.

Dacă, fără să fiți președinte al României, v-ați permis asta, ce vă veți permite de acum încolo, domnule președinte?

Sunt o bezmetică și o irațională, așa cum spuneți. Nu am votat cu dumneavoastră dar trebuie să trăiesc în țara al cărei președinte sunteți. Și cum să fac asta, vă rog să-mi spuneți? Că nu știu…

Nu știu cum pot să accept să fiu condusă de un om care se poate exprima așa cum o faceți dumneavoastră, domnule președinte! Individual… nu în grup! Mă îngrozește asta! Așa că… „Ce mă fac cu dumneavoastră, domnule președinte? Individual, nu în grup…” ☹

P.S: Mesajul este valabil începând cu data de 19 mai.