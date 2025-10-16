„CURSA”, în avanpremieră la Shopping City Ploiești, aduce o seară plină de adrenalină

Pe 17 octombrie 2025, de la ora 18:00, Shopping City Ploiești devine locul unde pasiunea pentru film și adrenalină se întâlnesc într-un eveniment special: Meet & Greet cu actorii din distribuția principală a filmului „CURSA”, urmată de avanpremiera proiecției românești, la ora 19:30.

- Publicitate -

Publicul este invitat să trăiască o experiență cinematografică autentică într-un cadru plin de adrenalină. Două dintre mașinile spectaculoase folosite în film vor fi expuse în centrul comercial, la baza scărilor rulante. Vizitatorii vor avea astfel ocazia să trăiască atmosfera specifică unei curse adevărate, transpuse pe marile ecrane.

Începand cu ora 18:00, Denis Hanganu, Andy Popescu, Ștefania, Andi Vasluianu și Aris Negoiță vor fi prezenți în spațiul dedicat, de la baza scărilor rulante, pentru a povesti despre energia din spatele acestei producții pline de acțiune.

- Publicitate -

Filmul aduce în prim-plan o poveste intensă despre curaj, limite și ambiție, o producție românească ce explorează dinamica vieții urbane, acolo unde fiecare decizie poate schimba totul. Biletele sunt disponibile la Cinema City, în limita locurilor disponibile.

Prin acest eveniment, Shopping City Ploiești continuă să fie un hub social pentru comunitate și un loc unde pasiunea pentru film, artă și divertisment prind viață. Centrul comercial aduce recurent experiențe care animă orașul: de la premiere și expoziții, la spectacole și proiecte dedicate tinerilor, oferindu-le ocazia de a trăi momente pline de energie.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

- Publicitate -

***

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.