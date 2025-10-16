Retro & Electro Parade revine la Shopping City Ploiești cu mașini de colecție și modele inovatoare

Ploiești, 16 octombrie – Pe 17 și 18 octombrie, Shopping City Ploiești găzduiește o nouă ediție a expoziției Retro & Electro Parade, eveniment care aduce față în față eleganța automobilelor istorice și inovația modelelor electrice și hibrid. Expoziția reunește mașini istorice fabricate între anii 1960 și 1992, alături de cele mai recente modele de autoturisme electrice și hibrid puse la dispoziție de dealerii auto locali, inclusiv Eurial Invest Ploiești, Toyota Ploiești, Darius Motors și Quantum Auto.

Timp de două zile, parcarea exterioară a centrului comercial se transformă într-un spațiu expozițional spectaculos, unde se întâlnesc trecutul și viitorul din industria auto. Automobilele istorice, restaurate cu grijă, se aliniază lângă cele electrice și hibrid, care pun accent pe confort și mobilitate sustenabilă. Evenimentul oferă o experiență vizuală captivantă și pune în evidență evoluția designului auto, alături de inovații, care conturează viitorul transportului urban.

Expoziția se desfășoară vineri, 17 octombrie, între orele 10:00 și 22:00 pentru modelele electrice și hibrid, și sâmbătă, 18 octombrie, între orele 10:00 și 14:00 pentru automobilele retro și modelele viitorului. Accesul este liber, pe baza contului de utilizator SPOT, vizitatorii fiind invitați să descopere mașinile în parcarea exterioară a Shopping City Ploiești, în zona cafenelelor Starbucks și Tutti Café.

Retro & Electro Parade creează un cadru memorabil, în care automobilele istorice, modelele electrice și cele hibrid oferă un adevărat spectacol, celebrând atât tradiția, cât și viitorul industriei auto.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

***

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

