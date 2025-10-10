Shopping City Ploiești revine toamna aceasta cu surprize și premii speciale pentru vizitatori

Ploiești, 10 octombrie 2025 – Shopping City Ploiești marchează începutul sezonului de toamnă cu o nouă campanie dedicată pasionaților de fashion, care își doresc o reînnoire plină de atitudine a garderobei. Prin campania „PLAY IT CLASSY!”, centrul comercial îi invită pe vizitatori să descopere noile colecții și să transforme cumpărăturile în experiențe cu premii.

- Publicitate -

Până pe 16 octombrie 2025, fiecare sesiune de cumpărături devine o ocazie de câștig. Clienții care fac achiziții în valoare de minimum 250 de lei, pe maximum două bonuri fiscale, pot participa la campanie prin intermediul aplicației SPOT, la secțiunea „Răzuiește și Câștigă”. Participanții pot obține premii instant și sunt înscriși automat în tragerea la sorți pentru marele premiu al campaniei: un laptop ASUS Vivobook.

Campania aduce în prim-plan nevoia de autoexprimare și moda îndrăzneață, precum și energia sesiunilor de shopping.

- Publicitate -

Astfel, Shopping City Ploiești continuă le să ofere vizitatorilor experiențe memorabile, împletind moda de sezon cu surprize atractive și premii.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

- Publicitate -

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

(P)