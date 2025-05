La Prahova Value Centre ne distrăm de Ziua Copilului!

Se apropie acea perioadă din an în care toţi oamenii mari îşi doresc să fie din nou copii. Noi, la Prahova Value Centre, nu facem telefonul fără fir şi îţi spunem direct: dacă şi princhindelului tău îi place să se joace, să se distreze şi să se bucure din plin de surprize frumoase, vă dăm leapşa tuturor pe 1 iunie!

Şi nici nu ne jucăm de-a v-aţi ascunselea, aşa că iată programul activităţilor, pe zone:

Zona Food court

Vată de zahăr 14:00 – 17:00

Popcorn 14:00 – 17:00

Atelier creativ mulaj mâini de ceară 14:00 – 17:00

Atelier de pictură spin art 14:00 – 17:00

Zona Galeriei

Piesa de Teatru “Alladin” 12:00 – 13:00

Spectacol de magie susţinut de Magicianul Cutty 13:00 – 14:00

Atelier de creaţie 14:00 – 17:00

Atelier slime 14:00 – 17:00

Facepainting 14:00 – 17:00

Spectacol de dans susţinut de trupa Mini Vogue 17:00 – 18:00

Gymboland

Treasure hunt 11:00 – 12:00

Activităţi creative 13:00 – 14:00, 15:00 – 16:00

Animatori şi jocuri interactive 17:00 – 19:00

Înscrieri în tombola pentru câştigarea unui sejur de trei zile la Sinaia 9:00 – 21:00

“În fiecare an aşteptăm cu entuziasm data de 1 iunie, este o sărbătoare minunată atât pentru copii, cât şi pentru noi, adulţii. Ziua copilului ne găseşte şi în acest an #LângăTine, la Prahova Value Centre, cu chef de joacă, dans, distracţie, dulciuri şi multă culoare. Am pregătit multe activităţi pentru cei mici, începând cu ora prânzului şi până seara. Lansăm o provocare tuturor părinţilor, bunicilor, unchilor şi mătuşilor: veniţi la Prahova Value Centre pentru o zi de neuitat!” – declară Andrei Madan, General Manager Prahova Value Centre.

Accesul în cadrul activităţilor se va face în ordinea sosirii copiilor şi în limita locurilor/ recuzitei disponibile.

