Shopping City Ploiești promovează educația sportivă prin „The Best of The Next”

În perioada 24–30 mai, Shopping City Ploiești devine un punct de sprijin activ pentru dezvoltarea tinerilor din comunitate, prin găzduirea evenimentului „The Best of The Next” – o inițiativă de responsabilitate socială ce încurajează un stil de viață sănătos, disciplină și lucrul în echipă. La eveniment va participa și jurnalistul Dragoș Pătraru.

Organizat de Bucharest Basketball Academy, în parteneriat cu Sport Arena Streetball și Prima Sport, susținut de NEPI Rockcastle și Shopping City Ploiești, evenimentul le oferă copiilor și adolescenților un cadru motivant pentru a învăța prin sport valori esențiale: perseverență, fair play și încredere în sine. În plus, Dragoș Pătraru va fi prezent în cadrul programului, susținând dialogul deschis despre educație și modele autentice.

„The Best of The Next” include o competiție de baschet 3×3 desfășurată în aer liber în perioada 24 și 25 mai, dar și sesiuni educaționale dedicate nutriției și psihologiei sportive. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac în limita a 6 echipe pe categorie de vârstă (U10 mixt, U14 și U18 – masculin & feminin).

Tinerii vor avea ocazia să joace, să învețe și să se conecteze cu mentori din sport, prin antrenamente, sesiuni practice și meciuri demonstrative. Shopping City Ploiești își asumă astfel un rol activ în modelarea unei generații mai echilibrate, mai sănătoase și mai implicate în viața comunității. Copiii și adolescenții (7–18 ani) vor participa la meciuri pe categorii de vârstă: U10 (mixt), U14 și U18 – masculin & feminin, coordonate de Bucharest Basketball Academy și Sport Arena Streetball.

„Credem că educația prin sport este una dintre cele mai puternice forme de investiție în viitorul copiilor noștri. Prin The Best of the Next oferim acces liber la sport, educație nutrițională și susținere psihologică – într-un cadru prietenos, în mijlocul comunităților. Este modul nostru de a contribui activ la o societate mai sănătoasă și mai echilibrată.” spune Ionuț Ivan, antrenor coordonator Bucharest Basketball Academy.

Sesiunea de nutriție și psihologie sportivă va avea loc pe 30 mai și va fi susținută de jurnalistul Dragoș Pătraru, care le va vorbi tinerilor despre importanța echilibrului între performanță și sănătate mintală, despre rolul alimentației corecte în viața unui sportiv, dar și despre valorile educației în sport.

Mai multe informații despre înscriere, program și alte detalii despre competiție, precum și despre celelalte evenimente ale Shopping City Ploiești pot fi regăsite pe pagina oficială a centrului comercial, precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale acestuia. (P)