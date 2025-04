Cu Cristi Minculescu din nou în Himalaya – Ziua 18 (ACASĂ)

Ultima zi în Nepal este o concluzie a întregii aventuri pe care ghidul prahovean, Cristi Minculescu, a trăit-o în Himalaya în acest sezon. Ultimele poze, ultimele cumpărături și… înapoi spre casă!

„După întreaga aventură cu zborurile, sperăm că azi e ultima zi pe sezonul ăsta în Nepal! Afară plouă destul de tare, dar mai e timp și de ultimele cumpărături! Pe la 10.00, aleg să ies în papuci ca să nu îmi ud adidașii 😀 și să atârne și mai tare bagajul 🤣🤣🤣

Azi căutăm suveniruri din lemn, dar Claudia nu scapă ocazia să mai cumpere câteva din cașmir.

La ora 13.00 apar reprezentanții agenției partenere și suntem gata de plecare. La ce aglomerație și haos e prin oraș, sperăm că timpul este suficient să prindem avionul. Ajungem la timp, inclusiv pentru a primi tradiționalele „eșarfe“ de bun-rămas. Facem poze și suntem mândri să intrăm cu ele în aeroport. Cât stăm la coada la predat bagajul mare, surprind câțiva turiști care îmi făceau poze pe furiș…

Oi fi vreo vedetă și sunt cu paparazzi pe urmele mele?! 😀

Trecem de multe ori de controlul bagajelor și sunt luat la întrebări despre o brichetă uitată prin trusa medicală. Mi-o confiscă, dar asta să-mi fie paguba…

Primul zbor trece repede și ajungem la Dubai. Aici avem de stat vreo 4 ore, deci avem timp de hoinărit prin magazine… „plăcerea“ mea, un mare „fan“ al mall-urilor.

Din al doilea zbor nu am prea multe amintiri, doar că am mâncat ceva orez 😀 cu vită și am dormit. La București, bagajele au venit destul de repede și, în scurt timp, am pornit #sprecasa.

