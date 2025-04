Magazinul Orient, un reper în comerțul ploieștean

M-am surprins într-o înflorită zi de April, luând la pas centrul Ploieștiului. Spun înflorită pentru că deși era înflorită, nu era și însorită. Ba chiar cu o zi înainte ninsese cu fulgi mari, parcă scuturați din aripi de îngeri.

Și cum admiram eu așa, rondurile cu flori de sezon, frumos aliniate în fața sediului Consiliului Județean ori drapelele decolorate ale unor țări (?!?) ordonate în fața sediului Primăriei Ploiești, scuarurile cu pomi și plante perene trezite la viață de aerul dimineții și pregatite pentru insta-story-urile și selfie-urile zilei, noile afișe electorale din vitrinele partidelor politice, gata pregătite pentru campania de primă…..ăăă prezidențială, vitrinele băncilor sau ale farmaciilor pline cu oferte îmbietoare, pentru tinerii si seniorii patriei, sălile de jocuri de noroc ticsite de bărbați în putere, dornici de un câștig facil și rapid, fără muncă, cablurile de date sau electrice ce atârnă atât de unduit din stâlpi, până la pământ, obturând orice privire către orizonturi mai bune… iată că m-am trezit deodată, pășind brusc într-un magazin de cadouri.

Mi-au atras privirea felinarele arborate la intrare, cu becuri ce imită lumina onduită a lumânărilor și asta m-a făcut curios să intru și eu, să vedem, ce-o fi? Ce s-o da aici, fără știrea mea?

Am pășit așadar în cochetul magazin, ce apropos, poartă numele de Orient și am simțit ca și când aș fi trecut printr-un portal magic. Am intrat într-o altă lume, plină de mirosuri, obiecte, senzații, lumini și sunete minunate, ca și când aș fi pășit dincolo de înalta poartă a misteriosului Orient.

Cred că sunt acolo câteva sute de repere, obiecte care nu se repetă, toate lucrate manual, de foarte bun gust si realizate din elemente naturale. Obiectele puse în vânzare sunt toate noi și au fost culese de proprietarii magazinului de prin vreo sapte țări ale îndepărtatului orient, alese și negociate direct de pe mesele de lucru ale artizanilor talentați de acolo și apoi așezate cu stil, pe interesantele rafturi sub forma se scări din lemn, ale cochetului magazin.

Vă spun doar atât…deși nu eram plecat la cumpărături, mi-a fost imposibil să plec din magazin cu mâna goală! Ba chiar la ieșire, când mi-am luat la revedere de la gazdele mele, cu sacoșele de cadouri în ambele mâini, îmi aduc bine aminte că le-am și mulțumit.

Abia acum îmi dau seama că este primul magazin din care ies, mulțumind EU! Asta spune multe despre cât de mult te bucuri de achizitia obiectelor pe care le cumperi, de timpul petrecut cu proprietarii magazinului și de felul cum îți este oferit spre vânzare, fiecare obiect în parte, învelit frumos într-o poveste fabuloasă despre cum a fost creat, din ce materiale, în ce împrejurări, unde anume și mai ales care este încărcătura sa simbolică.

În tot timpul pe care mi l-am petrecut acolo, am întinerit brusc, imaginându-mă erou în cărțile lui Jules Verne despre aventuri colosale de secol XIX, ocolind Pământul în 80 de zile…sau pe tărâmul marelui Șah Harun al Rashid, în poveștile cu Aladin ori 1001 de nopți sau detectiv în romanele lui Arthur Conan Doyle, căutând artefacte prin bazarurile din Bombay, Shanghai, Cairo ori Constantinopole.

Ce mai, nu intenționez să vă dau prea multe detalii despre tot ce am descoperit eu acolo pentru ca aș vrea să păstrez suspansul la fel de mare pentru atunci când veți păși voi în acea lume minunată, plină de frumos autentic, cum rar mai găsești în țară și mai ales, în urbea noastră. Felicitări celor ce s-au gândit să vină cu acest concept unic în târgul Ploieștilor!

A, era să uit ce era mai important, Magazinul Orient se află situat pe Str. Mihail Kogalniceanu, la nr. 36, lângă Hotel Prahova, chiar vis a vis de Pizzeria 21…Cum, care pizzerie!?

Cea de vis a vis de Magazinul despre care vă vorbesc. Pizzeria 21 s-a deshis exact pe locul unde funcționa odată faimosul bar Picadilly. Stai la terasă, savurezi o cafea, o limonadă, o pizza și dacă doar întorci privirea, peste drum, zărești Magazinul Orient Ploiești. E cel cu felinarele-lumânare la intrare!

Mergeți și voi “în” Orient să cumpărați de-acolo un cadou sau mai multe sărbătoriților zilei de Florii sau nașilor, prietenilor, apropiaților ori rudelor, acum, de Paști sau oricând pe parcursul anului! Pentru ca, nu-i așa, în fiecare zi e ziua cuiva!

Lăsați mall-urile, că sunt pline, ca și vitrinele partidelor, de aceleași oferte redundante. În schimb, la Magazinul Orient Ploiești, găsiți altceva! Mergeți și vedeți, merită! Eu sigur mă mai duc!