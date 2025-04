Cu Cristi Minculescu din nou în Himalaya – ZIUA VÂRFULUI

Pe data de 7 aprilie 2025, ghidul prahovean Cristi Minculescu, împreună cu doi dintre cei trei membri ai grupului său, a atins Vârful Lobuche din Himalaya, aflat la altitudinea de 6119 metri. „Cu lumea „la picioare“, ne-am bucurat de o părticică din Raiul nostru, al iubitorilor de munte”, spune Cristi. Nu a avut putere să povestească atunci, pe larg, cum a fost, dar a revenit acum cu descrieri detaliate.

„Suntem în cea de-a 12-a zi a expediției noastre, iar momentul mult așteptat, cel al escaladării Vârfului Lobuche se apropie. Pentru mine este a doua urcare în Himalaya la peste 6000 de metri, iar pentru echipa mea este o premieră.

Poate că pare ceva foarte accesibil în comparație cu mărețul Everest, dar fiecare sută de metri altitudine se „câștigă“ cu foarte mult efort, frigul este tot mai înțepător, iar aerul tot mai rarefiat. Iar fără o condiție fizică foarte bună, pregătire tehnică, echipament adecvat și o motivație mai mare decât muntele pe care-l vrei să urci, e greu să răzbați.

Dar să revenim la orele de dinaintea plecării…

După ce am ales să avem o zi de relaxare și odihnă, dimineața ne-am trezit cu zăpadă de câțiva centimetri. Îmbrăcați bine, am pornit încrezători spre tabăra avansată Lobuche la 5400. Am urcat destul de rapid cei aproape 500 de metri, până la 5500m, însă anul acesta tabăra avansată este undeva mai jos cu 100 de metri, pe la 5400m.

Aici, condițiile sunt bune și cortul este mare și cutat, cu saltele și chiar perne!

Am mâncat ceva pregătit de bucătarul expediției, ne-am așezat în corturi și apoi am ieșit la exercițiile specifice urcării pe ghețar (sunt aceleași pe care le prezint și exersăm la atelierele de iarnă).

