Supă cremă de roșii by chef Dan Neagu, vlog La Culinaria, Restaurant Bulevard Ploiești

Supa cremă de roșii este un preparat cu un gust bogat si reconfortant, care, cu siguranță, mai ales pe perioada verii, revigorează simțurile și răsfață până și cele mai exigente gusturi. Este 03, cu o savoare îndrăzneață și beneficii nutriționale care te vor cuceri cu fiecare înghițitură.

- Publicitate -

„Sunt o grămadă de rețete de supă de roșii. Tradițional această supă de vară se aromează cu frunze de țelină.

Nu fac această variantă ci am ales să vă arăt o supă-cremă de roșii, preparată intr-un stil gastronomic mai evoluat. Vă garantez că gustul și textura diferă. Este cu mult mai catifelată și are un gust minunat. Varianta mea de supă-cremă de roșii are un aer mai mediteranean pentru că o voi aroma cu busuioc proaspăt.

Este și un preparat de post. Se pretează bine să fie consumată in aceste perioade.

- Publicitate -

Supa-cremă de roșii pe care v-o prezint se adresează și vegetarienilor. Nu conține nimic de origine animală.

Pentru noi ceilalți vă spun că poate fi consumată alături de bucățele de bacon prăjite sau tartine cu pâine și brânză de capră.

Dar, să trecem la treabă!”, spune Dan Neagu, de la Restaurant Bulevard Ploiești.

- Publicitate -

Ingrediente pentru supa-cremă de roșii – 3 litri

ROȘII proaspete, decojite: 3kg

ULEI: 200 ml

SARE: 15gr

- Publicitate -

PIPER: măcinat 8gr

CEAPĂ albă: 600gr

USTUROI:100gr

- Publicitate -

ARDEI CAPIA: 200gr

ȚELINĂ: 100gr

CARTOF 1 buc

- Publicitate -

MORCOV: 100gr

APĂ: 3 litri

BUSUIOC, după gust

- Publicitate -

Mărar (fenel) tocat fin

Pregătire: 10 min

Preparare: 1 oră

din care fierbere: 40 min

Dificultate medie

Cum face chef Dan Neagu, de la Restaurant Bulevard Ploiești, supa-cremă de roșii

Gătesc în grădina mea Rarisimo. Roșiile s-au copt in această perioadă așa că dau o fugă intâi in solar să adun roșii proiaspete pentru supa-cremă de roșii. Nu7 plec fără un mână de busuioc roșu și creț pentru parfumul de final al supei mele

Spăl bine roșiile și le las 10 minute intr-un bol cu apă rece. Se vor hidrata.

Curăț roșiile indepărtând părțile verzi și eventualele nereguli. Indepărtez apoi și coaja.

Dacă aveți aparat pentru stors roșiile, știți voi, din cel care se utilizează pentru obținerea sucului de roșii, il puteți folosi. Dacă faceți insă o cantitate mică de supă-cremă, operațiunea de indepărtare a cojilor se poate face și manual, cu cuțitul.

Pun bucățile de roșii curățate intr-o oală in care adaug și ceva ulei și le pun pe foc la inmuiat. Cam 10 minute sunt suficiente pentru ca bucățile de pulpă de roșii să se inmoaie și să iși lase sucul.

Dau la o parte oala și pasez. Folosesc o sită fină și o lingură și strivesc bucățile de pulpă, astfel incât să râmână semințele și să treacă doar zeama.

Operațiunea este migăloasă ce e drept insă gustul roșiilor proaspete nu poate fi inlocuit de cel din borcanele de suc de roșii din comerțul capitalist.

Mă ocup de legume acum. Toc grosier ceapă, usturoi, morcovi, țelină și ceva ardei capia, curățațti anterior de semințe. Curăț și tai cuburi și cartoful. Il voi adăuga mai târziu.

Pun legumele intr-o oală și adaug ulei. Pun pe foc și asezonez cu sare și piper. Călesc legumele până când ceapa devine sticloasă. Adaug apă cam cât să acopere legumele și continui fierberea. Acum adaug și cartoful.

Când morcovul sau țelina sunt fierte, indepărtez oala de pe foc. Strecor zeama intr-un bol.

Nu arunc zeama. O voi adăuga (nu pe toată) in supa-cremă de roșii.

Legumele fierte trebuiesc pasate. Folosesc thermomix-ul din dotare. Obțin un piure de legume extrem de cremos. Puteți utiliza orice blender vă ajută să pasați.

Răstorn piure-ul de legume intr- oală. Adaug sucul de roșii obținut după pasare. Pun și o parte din zeama in care au fiert legumele, verificând cremozitatea supei-cremă de roșii. Vedeți in video textura supei mele.

Pun oala inapoi pe foc și mai dau 1 clocot.

Este gata!

Asezonez in bol supa-cremă de roșii cu busuioc și mărar sau fenel tocat fin.

Este un prearat de vară această supă-cremă de roșii. Merge consumată și caldă dar și la temeperatura camerei.

Are o cremozitate și un gust care mă duc cu gândul la vacanțele petrecute pe țărmurile Greciei.

Incercați-o! Merită!

Poftă bună și spor la treabă!

Urmăriți în linkul video de mai jos, pas cu pas, rețeta pentru o supă de roșii cu un gust desăvârșit:

https://restaurantbulevard.ro/supa-crema-de-rosii-cu-chef-dan-neagu/?fbclid=IwY2xjawEZhnFleHRuA2FlbQIxMQABHddky1mwuHJgO5w_41cMnlYcedMqg8IOeUBJY6a0BQtXpshykYSEMJQznQ_aem_-7RcqN7nzR5jtwNmsEE4kA&sfnsn=wa