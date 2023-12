City-break de sfârșit de noiembrie în Sevilla: Portocali, palmieri, decorațiuni și Crăciun și… 33 de grade Celsius (II)

Despre cum am ajuns într-un city break la Sevilla, am povestit data trecută. Atunci am atins lucrurile esențiale, de organizare, prețuri, etc. Dar nimic din ce înseamnă cu adevărat Sevilla…

De ani de zile, când plecăm în vacanță, nu mai mergem să „bifăm” obiective turistice. Vizităm ce ne iese în cale, dar nu ne mai „facem temele” temeinic. Sau mai avem câte o dorință, pe care mergem să ne-a îndeplinim. De exemplu, de această dată la Sevilla, am vrut neapărat să vedem mormântul lui Cristofor Columb și să urcăm în Giralda deoarece nu mai fusesem într-un turn care să nu aibă nici scări și nici lift… doar rampe. Dar ajungem și acolo…

În rest am vrut să simțim aerul andaluz și să ne bucurăm de plimbare, să ne trezim la ce oră vrem, să nu ne grăbim nicăieri și să stăm să privim spectacolele stradale de flamenco până ne plictisim, ceea ce am și făcut.

Am vrut să stăm la terase cu o „tapa” și o sangria sau o bere în față fără să ne intereseze ceasul și, cel mai mult, să ne bucurăm de soare și de vacanță.

Cum e Sevilla la sfârșit de noiembrie? Păi… după cum ți-e norocul! Am prins acum o vreme superbă, am făcut chiar un fel de plajă în Piața Spaniei de m-au usturat umerii două zile, iar mercurul din termometre a arătat și 33 de grade. În urmă cu vreo 10 ani însă, fix în aceeași perioadă, am prins frig și chiciură pe portocali de intraseră spaniolii în panică deoarece nu știau cum să supraviețuiască la 0 grade! 😊😊😊

