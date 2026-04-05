Campanie de phishing în numele unei companii de hosting românești. Link-urile false duc către site-uri rusești

Compania românească de hosting HostX anunță că este vizată de o campanie de phishing, după ce, în ultimele 24 de ore, a primit mai multe sesizări legate de emailuri false trimise astfel încât să pară expediate de pe domeniul hostx.ro sau de către reprezentanții companiei.

Potrivit unei informări transmise de HostX, mesajele frauduloase anunță, în mod fals, resetarea parolei pentru un serviciu oferit de companie și le recomandă destinatarilor să își acceseze contul de client dacă modificarea nu a fost autorizată.

În realitate, linkurile incluse în aceste emailuri nu duc către platformele oficiale HostX, ci către site-uri care nu aparțin companiei, cel mai frecvent către domenii cu extensia .ru.

HostX: mesajele nu au fost trimise de companie

Reprezentanții HostX subliniază că emailurile respective nu au fost expediate de companie și le recomandă clienților să le șteargă sau să le ignore.

„Aceste emailuri nu au fost trimise de către HostX și vă recomandăm să le ștergeți / ignorați”, se arată în comunicarea transmisă de companie.

HostX atrage atenția că utilizatorii trebuie să verifice cu mare atenție toate mesajele care par să vină din partea companiei, în special linkurile conținute de acestea, pentru a evita eventuale riscuri de securitate.

Compania precizează că nu trimite emailuri automatizate pentru a anunța modificarea parolei unui serviciu. Potrivit HostX, orice suspiciune privind o posibilă problemă sau un risc de securitate este analizată manual de echipă.

Atacurile de tip phishing sunt folosite pentru a induce utilizatorii în eroare și pentru a obține date de autentificare sau alte informații sensibile, iar verificarea expeditorului și a domeniului către care duce linkul rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție.