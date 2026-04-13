Haos pe aeroportul din Milano: zeci de pasageri easyJet blocați ore întregi la frontieră, unii au leșinat din cauza căldurii

Scene de haos pe Aeroportul Linate, unde zeci de pasageri ai companiei easyJet au rămas blocați ore în șir la controlul de frontieră, în urma unor modificări recente ale procedurilor de intrare în Spațiul Schengen. Aproximativ 100 de persoane care trebuiau să ajungă la Manchester au fost nevoite să aștepte aproape trei ore la cozi, în condiții dificile, mulți acuzând stări de rău din cauza căldurii și aglomerației.

- Publicitate -

Potrivit stiripesurse.ro, incidentul s-a produs în noaptea de duminică, 12 aprilie 2026 spre luni,13 aprilie 2026, când fluxul de pasageri a fost serios încetinit de noile reguli de control la frontieră. Potrivit martorilor, oamenii au fost ținuți în spații aglomerate, fără ventilație corespunzătoare, iar situația a degenerat rapid.

„Ne-au abandonat la Milano. Am stat la coadă trei ore, iar apoi ni s-a spus că zborul a plecat fără noi”, a declarat unul dintre pasageri, care susține că la bord au ajuns doar câteva zeci de persoane.

- Publicitate -

Aeronava programată să decoleze spre Marea Britanie a fost nevoită să aștepte o perioadă, însă în cele din urmă a plecat pentru a nu bloca pista aeroportului, lăsând în urmă majoritatea pasagerilor. Doar 34 de persoane au reușit să se îmbarce, în timp ce restul au rămas blocate în aeroport, fără soluții imediate.

Mai mult, pasagerii afectați au fost informați ulterior că vor fi redirecționați cu alte zboruri, însă unele dintre acestea urmau să aterizeze pe aeroporturi diferite din Marea Britanie, ceea ce implică costuri suplimentare de transport suportate de călători.

Blocajele de pe aeroportul din Milano vin în contextul noilor măsuri introduse pentru călătoriile în spațiul Schengen, care includ colectarea datelor biometrice și implementarea unui sistem electronic de intrare și ieșire. Aceste proceduri înlocuiesc ștampilarea clasică a pașapoartelor, însă, în practică, au dus la creșterea timpilor de așteptare în punctele de control.

- Publicitate -

Pentru pasagerii afectați, experiența a fost una extrem de dificilă, marcată de ore de așteptare, condiții improprii și pierderea zborului, într-un context în care schimbările administrative au avut un impact direct asupra traficului aerian și a fluxului de călători.