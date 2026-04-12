Negocierile dintre SUA și Iran de la Islambad au eșuat

Negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran, desfășurate la Islamabad, au eșuat după 21 de ore de discuții intense. Delegația americană a părăsit Pakistanul duminică dimineață, fără a ajunge la un acord.

La finalul discuțiilor, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Iranul a refuzat să accepte condițiile impuse de Washington, inclusiv cererea privind renunțarea la dezvoltarea armelor nucleare.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât pentru Statele Unite ale Americii. Ne întoarcem în SUA fără să fi ajuns la un acord. Am precizat foarte clar care sunt liniile noastre roșii”, a afirmat oficialul american.

Acesta a precizat că a discutat de șase ori cu fostul președinte Donald Trump pe parcursul negocierilor, semn al importanței strategice a întâlnirii.

De partea cealaltă, autoritățile iraniene au transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că dialogul nu s-a încheiat definitiv. Potrivit Teheranului, experții tehnici ai celor două state urmează să facă schimb de documente, iar negocierile vor continua, în ciuda divergențelor rămase. Nu a fost însă anunțată o dată pentru reluarea discuțiilor.

Surse citate de The Guardian au descris negocierile ca fiind tensionate, cu schimbări frecvente de ton și momente de blocaj. În acest context, autoritățile din Pakistan au cerut ambelor părți să respecte armistițiul stabilit pentru două săptămâni, din care au mai rămas aproximativ zece zile.

În paralel cu discuțiile diplomatice, situația din regiune rămâne sensibilă. Armata americană a anunțat că două distrugătoare au intrat în Strâmtoarea Hormuz pentru a pregăti deminarea și deblocarea rutei maritime, un punct esențial în negocieri. Presa de stat iraniană a negat însă informația.

Înainte de întâlnire, au existat și informații contradictorii privind posibile concesii economice. O sursă iraniană a susținut că SUA ar fi dispuse să deblocheze active iraniene din Qatar și din alte bănci străine, însă un oficial american a respins aceste afirmații.

Teheranul cere, printre altele, controlul asupra Strâmtorii Hormuz, inclusiv dreptul de a impune taxe de tranzit, plata unor despăgubiri de război și extinderea armistițiului la nivel regional, inclusiv în Liban.

De cealaltă parte, obiectivele Washingtonului, susținute de Donald Trump, vizează în principal asigurarea libertății de navigație prin strâmtoare și oprirea programului iranian de îmbogățire a uraniului.