Probleme în aprovizionarea cu kerosen pe patru aeroporturi din Italia. Furnizorul exclude drept cauză războiul din Orientul Mijlociu

Furnizorul BP Air anunță că, cel puțin în următoarea săptămână, vor fi prioritizate cursele medicale sau guvernamentale, iar pentru avioanele civile vor exista anumite restricții temporare, în funcție de durata zborurilor. Autoritatea aeronautică încearcă să calmeze temerile și susține că în spatele deciziei ar fi traficul aglomerat de Paște, nu tulburările din Orientul Mijlociu.

Restricții temporare de combustibil pentru avioane au fost introduse pe mai multe aeroporturi din Italia – Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția și sunt valabile, pentru moment, până pe 9 aprilie.

Potrivit Biziday.ro, decizia a fost anunțată printr-un NOTAM emis de Air BP Italia, unul dintre principalii furnizori de combustibil pentru aviație. Un NOTAM (Notice to Airmen) este o informare oficială transmisă piloților și companiilor aeriene, care anunță situații importante ce pot afecta zborurile, cum ar fi restricții, pericole sau schimbări operaționale.

Compania a anunțat că alimentarea va fi prioritară pentru zborurile medicale și cele de stat, în timp ce restul zborurilor vor primi combustibil în cantități limitate, în funcție de durata fiecăruia. La aeroporturile din Bologna și Veneția, limita este de 2.000 de litri per avion, iar la Treviso de 2.500 de litri.

Piloții sunt sfătuiți să se alimenteze pe un alt aeroport înainte de a ajunge la Veneția. La Milano Linate există restricții, dar fără un plafon clar stabilit. Practic, restricțiile afectează companiile aeriene care se alimentează de la acest furnizor pe acele aeroporturi.