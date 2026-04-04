Cercetătorii au dezvoltat SU212, o moleculă care distruge celulele cancerului mamar triplu negativ

Cancerul mamar triplu negativ, una dintre cele mai agresive forme de cancer, ar putea avea în viitor o nouă opțiune de tratament. Cercetătorii americani au obținut rezultate promițătoare în teste pe animale, iar descoperirea deschide noi perspective pentru această afecțiune dificil de tratat.

- Publicitate -

Oamenii de știință de la Oregon Health & Science University au dezvoltat un compus experimental, denumit SU212, care acționează asupra unei enzime esențiale pentru dezvoltarea celulelor canceroase. Practic, molecula blochează mecanismele de care tumorile depind pentru a crește. Studiul a fost publicat în revista Cell Reports Medicine.

Potrivit cercetătorilor, SU212 țintește proteina ENO1, implicată în producerea energiei necesare celulelor tumorale. Molecula se leagă de această proteină și determină degradarea ei, ceea ce duce la scăderea nivelului de energie al celulelor canceroase. În aceste condiții, funcționarea lor este afectată, iar celulele intră în proces de moarte (apoptoză), în funcție de doză și timp.

- Publicitate -

„Cancerul mamar triplu negativ este o formă agresivă de boală, iar în prezent nu există medicamente eficiente disponibile”, a declarat Sanjay V. Malhotra, autorul principal al studiului și codirector al Centrului pentru Terapii Experimentale din cadrul OHSU Knight Cancer Institute.

Următorul pas este testarea moleculei în studii clinice pe oameni, un proces care necesită resurse importante și aprobarea autorităților de reglementare, inclusiv FDA. Cercetătorii sunt optimiști că această descoperire ar putea fi transpusă în beneficii reale pentru pacienți.