META găsită vinovată într-un caz de exploatare sexuală a copiilor prin Facebook și Instagram

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un verdict istoric a fost pronunțat în Statele Unite împotriva gigantului Meta, după ce o instanță din statul New Mexico a stabilit că platformele sale au indus în eroare utilizatorii în privința siguranței copiilor.

Potrivit deciziei, compania este acuzată că a permis, în mod conștient, expunerea minorilor la riscuri grave, inclusiv cazuri de abuz sexual și trafic de persoane.

Instanța a decis că Meta trebuie să plătească despăgubiri de câte 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii, suma totală ajungând la aproximativ 375 de milioane de dolari doar pentru utilizatorii afectați din statul New Mexico.

Decizia este considerată una istorică și ar putea avea consecințe majore asupra modului în care marile companii de tehnologie gestionează siguranța utilizatorilor, în special a minorilor. Totodată, verdictul ar putea deschide calea pentru acțiuni similare în alte state sau jurisdicții.

Cazul vine într-un context în care platformele sociale sunt tot mai des criticate pentru lipsa unor măsuri eficiente de protecție a utilizatorilor vulnerabili, în special în ceea ce privește conținutul și interacțiunile online.

