Tragedie aviatică în Columbia. Avion militar prăbușit cu peste 100 de persoane la bord

Ministerul columbian al Apărării a anunțat luni, 23 martie, că un avion militar de transport Hercules C-130 a fost implicat într-un accident în sudul țării, la bord aflându-se, conform postului local BluRadio, 110 militari, informează agenția Reuters.

Potrivit Ministerului Apărării din Columbia, cel puțin 48 de persoane au supraviețuit accidentului, iar la bord se aflau în total 125 de persoane.

„Unitățile militare sunt deja la fața locului. Cu toate acestea, numărul victimelor și cauzele accidentului nu au fost încă stabilite cu precizie”, a transmis ministrul într-o postare pe rețeaua X.

Accidentul a implicat un avion de tip C-130 Hercules și s-a produs în Puerto Leguízamo, localitate situată în departamentul Putumayo, la granița cu Peru.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit numărul victimelor și nici cauza prăbușirii.

Ministrul Apărării a transmis condoleanțe familiilor celor afectați, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile derulate la fața locului, transmite publicația euronews.ro.

Avionul s-a prăbușit la doar 3 km de un centru urban.