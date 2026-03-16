Observatorul Prahovean

Cine sunt câștigătorii premiilor Oscar 2026

Autor: Marius Nica

Filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător al galei Oscar 2026, obținând 6 premii, inclusiv Cel mai bun film și Cel mai bun regizor (Paul Thomas Anderson).

Pe locul al doilea ca număr de trofee s-a clasat „Sinners”, cu 4 premii, inclusiv Cel mai bun actor în rol principal (Michael B. Jordan).

Un moment notabil al serii a fost victoria lui Sean Penn la Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din „One Battle After Another”. Este al treilea Oscar din cariera actorului, care anterior câștigase la categoria principală pentru „Mystic River” și „Milk”.

În categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action, premiul a fost acordat la egalitate, iar printre câștigători se află și Natalie Musteață, producătoare de origine română, premiată pentru „Two People Exchanging Saliva”.

Alte premii au fost:

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley („Hamnet”)

Cel mai bun film internațional: „Sentimental Value”

Cel mai bun documentar: „Mr. Nobody Against Putin”

Gala a fost prezentată, pentru al doilea an consecutiv, de Conan O’Brien.

