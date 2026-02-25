- Publicitate -
Avion de luptă F-16 prăbușit în Turcia. Pilotul a murit

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Foto sursă: Facebook

Un avion de luptă F-16 s-a prăbușit în cursul nopții în vestul Turciei, în apropierea unei autostrăzi importante din provincia Balıkesir, iar pilotul și-a pierdut viața, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Ankara, relatează dpa, potrivit protv.ro.

Potrivit primelor informații, aeronava a decolat de la o bază aeriană din Balıkesir. Contactul cu pilotul a fost pierdut în jurul orei locale 01:00 (22:00 GMT, marți), a precizat ministerul într-un comunicat publicat pe platforma X.

Avionul s-a prăbușit în districtul central Karesi, în apropierea unei autostrăzi, relatează agenția turcă Anadolu, citându-l pe guvernatorul provinciei, İsmail Ustaoğlu.

„În urma operațiunilor de căutare și salvare inițiate imediat, s-a constatat că aeronava noastră s-a prăbușit. Resturile au fost recuperate, iar pilotul și-a pierdut viața în accident”, se arată în comunicatul oficial.

Cauza exactă a prăbușirii nu a fost stabilită deocamdată. Ministerul Apărării a anunțat că o anchetă este în desfășurare pentru a clarifica circumstanțele producerii accidentului.

