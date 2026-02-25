Românii nu mai pot intra în Marea Britanie fără viza ETA. Cât costă și cum se obține

Vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv România, vor fi obligaţi, începând de miercuri, să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, potrivit digi24.ro.

Regatul Unit încheie oficial perioada de tranziţie pentru Autorizaţia Electronică de Călătorie (ETA). Pasagerii care nu deţin acest document digital nu vor mai putea să se îmbarce în avioane sau trenuri cu destinaţia Marea Britanie.

Măsura face parte din strategia autorităţilor britanice de consolidare a securităţii la frontiere şi de digitalizare a sistemului de control al călătoriilor.

Ce este ETA şi cui se aplică

Sistemul ETA a fost lansat în 2023, iniţial pentru cetăţenii din Qatar, apoi pentru alte state din Golf, înainte de a fi extins gradual. În prezent, autorizaţia este obligatorie pentru cetăţenii din 85 de ţări care nu deţin un permis de şedere valabil.

Obligaţia se aplică şi persoanelor aflate în tranzit pe aeroporturile din Regatul Unit, chiar dacă nu părăsesc zona internaţională.

ETA permite intrarea în Regatul Unit pentru o perioadă de maximum şase luni:

pentru turism,

vizite la familie sau la prieteni,

călătorii de afaceri pe termen scurt şi alte motive eligibile.

Cum se obţine autorizaţia

Cererea pentru ETA se depune online, iar decizia este transmisă prin e-mail de către UK Visas and Immigration (UKVI).

În majoritatea cazurilor, răspunsul este primit în decurs de 24 de ore, însă termenul poate ajunge la trei zile lucrătoare (luni–vineri). (Detalii AICI).

Autorităţile britanice recomandă turiștilor să solicite autorizaţia din timp, pentru a evita situaţiile în care nu pot călători din cauza lipsei documentului.