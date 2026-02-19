Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață

Fostul președinte sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi, 19 februarie, la închisoare pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat pentru conducerea unei insurecții în timpul tentativei sale eșuate de a pune țara sub lege marțială, în decembrie 2024.

- Publicitate -

Procurorii au cerut pedeapsa capitală, subliniind faptul că Yoon Suk Yeol a distrus grav ordinea constituțională. „Tribunalul a optat pentru închisoare pe viață, considerând că planul nu a fost meticulos, că Yoon a încercat să limiteze folosirea forței fizice și că majoritatea planurilor sale au eșuat. Instanța a subliniat și lipsa de remușcări a fostului președinte pe parcursul procesului”, notează mediafax.ro.

Tribunalul a condamnat și șapte co-inculpați. Fostul ministru al Apărării, Kim Yong-hyun, a primit 30 de ani, fostul comandant al serviciilor de informații, Noh Sang-won, 18 ani, iar fostul șef al poliției, Cho Ji-ho, 12 ani. Doi inculpați au fost achitați.

- Publicitate -

Yoon Suk Yeol este primul șef de stat ales în era democratică a Coreei de Sud care primește pedeapsa maximă cu închisoarea, scrie The Guardian.