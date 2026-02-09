Cum este rația de hrană a unui militar român comparativ cu a soldaților străini

Un vlogger rus a comparat rațiile de hrană zilnică a militarilor din mai multe state, fiind uimit de rația unui militar român. Creatorul de conținut a desfăcut pachetul destinat unei zile întregi – mic dejun, prânz și cină și a comparat rația românească cu cele din Franța, Anglia și Canada.

Conform adevărul.ro, în primul videoclip, dedicat micului dejun, vloggerul explică faptul că are în față „cea mai nouă versiune” a rației zilnice pentru forțele terestre române. „Astăzi o să vă arăt rația individuală a armatei române, pachet zilnic pentru trei mese. Cea mai nouă versiune, așa cum mi s-a promis”, spune acesta.

Pachetul, descris ca fiind „mare și gros”, cântărește aproximativ trei kilograme și are un termen de valabilitate de trei ani. „Eu am meniul numărul 7, produs la Stockholm, Suedia, valabil până în septembrie 2026, aproape 3 kilograme greutate”.

„Mai am și rații zilnice din Anglia și Franța”, spune el, menționând ulterior și Canada, și adăugând că rația Armatei Române este „mult mai mare” decât cele din aceste țări.

Ce conține pachetul militarului român pentru micul dejun

La deschiderea pachetului pentru micul dejun, vloggerul descoperă mai multe produse, de la băuturi și gustări, până la felul principal. „Iată ce e înăuntru: cafea 3 în 1, un încălzitor fără flacără. Hummusul meu preferat e inclus. Biscuiți sărați, cuburi de fructe, o băutură izotonică cu aromă tropicală. Mâncare: orez cu carne de vită și legume”, enumeră acesta.

Un element care îi atrage atenția este sistemul de încălzire fără flacără, folosit atât pentru mâncare, cât și pentru băuturi. „Trebuie să adaugi doar 60 ml de apă. A început reacția, iese abur. Probabil nu e bine să respiri aburii ăștia”, comentează el.

Băutura izotonică este apreciat atât pentru gust, cât și pentru ambalaj. „Pachet-pahar foarte bine gândit, pentru asta dau un like. Cred că un soldat ar spune mulțumesc”, spune vloggerul. Felul principal primește, la rândul său, aprecieri: „Sunt destul de multe cuburi de vită. E chiar carne de vită și e destulă. E gustos. Aș spune că e vită în stil mexican”.

Seria de videoclipuri lasă impresia unei rații consistente, bine gândite și mai voluminoase decât cele din Franța, Anglia sau Canada, cu feluri principale apreciate și suficiente pentru o zi întreagă de activitate.

