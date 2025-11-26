- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong – IMAGINI

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
incendiu hong kong

Un incendiu de proporții a cuprins miercuri mai multe turnuri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kong-ului.

- Publicitate -

Cel puțin patru oameni au murit, potrivit primului bilanț, iar mai multe persoane sunt blocate în interiorul turnurilor în flăcări, potrivit informațiilor de la poliție, citate de postul public de televiziune RTHK.

Unii membri ai serviciilor de pompieri au fost, de asemenea, răniți în timp ce încercau să stingă flăcările care au cuprins turnurile de 31 de etaje.

- Publicitate -

Oamenii s-au adunat pe o pasarelă din apropiere, privind cu consternare cum fumul se ridica din clădiri, unele dintre ele fiind acoperite cu schele de bambus. Zeci de mașini de pompieri și ambulanțe au venit pe strada de lângă complex, potrivit martorilor Reuters.

Pompierii au declarat pentru Reuters că nu au încă cifre privind numărul persoanelor care ar putea fi încă în interior.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative. Mai multe turnuri au schele de bambus la exterior.

- Publicitate -

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcții.

Departamentul Transporturilor din Hong Kong a declarat că, din cauza incendiului, o secțiune întreagă a drumului Tai Po, una dintre cele două autostrăzi principale din Hong Kong, a fost închisă, iar autobuzele sunt deviate.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Câte persoane cu handicap lucrează la stat, în Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități este dificilă,...

Bătaie de joc: Podul de pe DN1A de la Blejoi nu este recepționat

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Lucrările la infrastructura rutieră din județul Prahova par că...

Traficul rutier pe DN 1, la Movila Vulpii, se redeschide mai devreme

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Lucrările de reparație a trecerii la nivel cu calea...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -