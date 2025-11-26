Cinci zgârie nori au luat foc în Hong Kong – IMAGINI

Un incendiu de proporții a cuprins miercuri mai multe turnuri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kong-ului.

Cel puțin patru oameni au murit, potrivit primului bilanț, iar mai multe persoane sunt blocate în interiorul turnurilor în flăcări, potrivit informațiilor de la poliție, citate de postul public de televiziune RTHK.

Unii membri ai serviciilor de pompieri au fost, de asemenea, răniți în timp ce încercau să stingă flăcările care au cuprins turnurile de 31 de etaje.

Oamenii s-au adunat pe o pasarelă din apropiere, privind cu consternare cum fumul se ridica din clădiri, unele dintre ele fiind acoperite cu schele de bambus. Zeci de mașini de pompieri și ambulanțe au venit pe strada de lângă complex, potrivit martorilor Reuters.

Pompierii au declarat pentru Reuters că nu au încă cifre privind numărul persoanelor care ar putea fi încă în interior.

Wang Fuk Court este un complex rezidențial format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative. Mai multe turnuri au schele de bambus la exterior.

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă utilizat pe scară largă pentru schele în construcții.

Departamentul Transporturilor din Hong Kong a declarat că, din cauza incendiului, o secțiune întreagă a drumului Tai Po, una dintre cele două autostrăzi principale din Hong Kong, a fost închisă, iar autobuzele sunt deviate.