Verdict oficial: Scurgerile de gaze din conductele Nord Stream au fost cauzate de explozii puternice

Potrivit ultimelor date ale anchetelor, scurgerile au avut loc în urma unor explozii, relatează nyheder.tv2.dk

Video-ul a fost făcut cu drone subacvatice, trimise la o adâncime de 80 de metri în Marea Baltică.

În imagini se observă că o țeavă este aproape complet distrusă și bucăți de oțel zac pe fundul mării. Potrivit jurnaliștilor, cel puțin 50 de metri din conducta de gaz par să lipsească după explozie.

O investigație preliminară privind avariile asupra celor două gazoducte Nord Stream din partea daneză a Mării Baltice arată că scurgerile au fost cauzate de ”explozii puternice”, a declarat marți Poliția din Copenhaga, într-un comunicat. Guvernul danez a acuzat că a fost vorba despre ”acțiuni deliberate”, potrivit Sky News.

În Danemarca, zona este încă izolată din cauza riscului de explozie.

De asemenea, și ancheta făcută de autoritățile din Suedia a întărit suspiciunea că a fost vorba despre un sabotaj.

Autoritățile suedeze și daneze au investigat patru scurgeri în conducte le care leagă Rusia și Germania.

Liderii lumii au numit daunele un act de sabotaj, iar Moscova a încercat să pună vina pe Occident, sugerând că Statele Unite au de câștigat. Washingtonul a negat orice implicare.

#Swedish journalists of the newspaper „Expressen” published pictures of the damaged #NordStream pipeline.#German investigators have not yet been able to identify those involved in the gas pipeline accident, but they suggest that #Russia may be behind the sabotage. pic.twitter.com/4YXMHDR7yD

— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022