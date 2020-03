Horoscopul de astÄƒzi, 3 martie 2020

Horoscopul de astăzi, 3 martie 2020

O zi confruntărilor. O să dăm curs unor întâlniri ca să putem face pace cu cei cu care ne-om fi certat, dar şi mai important este să ne-mpăcăm cu noi înşine. Vibraţia zilei este 3 şi o să spunem ce nu ne convine ca să eliminăm acele lucruri din viaţa noastră.

PEŞTI

E posibil să treacă pe la voi, diseară, cineva care vine cu o idee de afaceri şi o să vă convină. O reuşită, după îndelungi aşteptări, o să vă instalaţi poate pe un alt post, sau vă duceţi la alt loc de muncă, ori poate la alt domiciliu.

BERBEC

O să intraţi la cheltuiala c-aţi găsit lucruri frumoase de cumpărat atât pentru casa cât şi pentru voi, ceva de-mbracat, de-ncaltat. Voi sunteţi într-o continuă transformare de look deocamdată, şi o să mai umblaţi şi la celelalte aspecte legate de viaţă de familie şi de serviciu.

TAUR

Se poate să legalizaţi, în sfârşit, nişte acte şi să căpătaţi un alt statut, să treceţi la alt nivel de salarizare. Or să vă intre nişte bani, dar o să şi cheltuiţi, c-aveţi de făcut vreo rezervare pe undeva pentru week-end, sau vă duceţi de paşte pe alte meleaguri.

GEMENI

Vi se propune o funcţie, poate fi o ofertă mai veche pe care or s-o reînnoiască şefii c-o fi nevoie de voi acolo. Se ivesc promisiuni de bani şi o să vă luaţi acele lucruri de care-aveati mare nevoie şi o să eliminaţi, pe cât posibil, datoriile, dac-aveți aşa ceva.

RAC

Poate se-ncheie o vânzare - cumpărare şi o să ştiţi cu ce bani rămâneţi, ca să aflaţi cât puteţi cheltui. O s-ajungeţi până la urma acolo unde v-aţi propus încă de anul trecut şi poate rezolvaţi şi nişte chestiuni de afaceri, ca să faceţi rost de bani.

LEU

O problemă de sănătate va atrage atenţia, crează poate un disconfort şi va obliga să vă duceţi la doctor, chit că n-o să fim, e îngrijorător. E cineva de departe care vă cheamă şi dacă simţiţi c-aveţi elemente comune, afinităţi, pentru o relaţie de cuplu vă duceţi dacă nu o să spuneţi, cu sinceritate, că nu.

FECIOARĂ

O să-l luaţi prin surprindere pe partenerul de cuplu cu o decizie care vă poate schimba amândurora viaţa în bine. Întrevedere cu cineva care visează la un proiect în care să vă implicaţi şi voi, ca să puneţi pe roate o afacere, c-aveţi cu toţii, nevoie de bani şi de afirmare.

BALANŢĂ

Poate scoateţi din banii puşi deoparte să mai luaţi ceva nou pentru casa, şi să le-mpliniti nişte dorinţe mai vechi alor voştri. Se poate să luaţi o decizie legată de serviciu şi o să vă depuneţi CV-ul pe undeva ca să vă evaluaţi şansele, să puteţi explora întreg potenţialul creativ.

SCORPION

E cineva care nu se-mpacă, deloc, cu ideea că nu mai sunteţi împreună şi o să vă treziţi cu gesturi care să vă lase interzişi. Să vedem ce-o să faceţi. Poate vă cumpăraţi altă maşină dacă nu se mai poate repara cea pe care-a dus-o în service şi o să fiţi în siguranţă, ceea ce e foarte important.

SĂGETĂTOR

Poate-o să daţi pe la notar să autentificaţi nişte acte şi să deveniţi proprietari, sau să vi se recunoască alte drepturi. Traversaţi o perioadă de frământări interioare şi o să vă bucuraţi de revederea cuiva pentru că o să v-ajute să spuneţi tot ce-aveţi pe suflet, să externalizaţi problemele.

CAPRICORN

Se poate să urmaţi o specializare pentru că vreţi un salariu mai mare c-or fi crescut şi pretenţiile celor din familie, ale copiilor, poate. O să strângeţi relaţiile cu anturajul că v-aţi cam înstrăinat şi o să găsiţi nişte activităţi în care să vă implicaţi c-aveţi nişte lucruri de spus şi de făcut, în formula de grup.

VĂRSĂTOR

Se poate să primiţi o sumă de bani pe care trebuia s-o luaţi mai demult şi o să-ncheiati capitolul - restanțe - pentru că datornicii au fost până la urma parolişti. E bine să insistaţi pe lângă şefi să vă pună la dispoziţie aparatura de ultima generaţie, ca să aveţi şi performante, să vină apoi şi banii pentru care-aţi muncit.

Sursa Stirileprotv.ro