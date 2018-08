Din pasiune pentru artă și copii. Povestea mamei care a creat ”EmotionsLab” la Ploiești

O tânără din Ploiești, mama a doi băieței năzdrăvani de 6, respectiv 3 ani, a transformat pasiunea pentru actorie și dragostea față de cei mici într-un atelier de dezvoltare personală total diferit de educația din școli.

Elena Penescu, 37 de ani, este profesor de limbi străine (engleză și franceză), însă nu a renunțat nicio clipă la pasiunea pentru actorie, devenind ulterior și actriță cu acte în regulă.

”Pasiunea mea pentru actorie a început din adolescență, dar înainte de a absolvi arta actorului, am absolvit limbile străine pentru că…așa s-au așezat lucrurile în viața mea”, mărturisește Elena Penescu.

După facultate, a predat limba egleză atât la școlile de stat, cât și în cele private, la lucrul într-un minister britanic și, mai ales, la interpretarea de roluri în spectacole de teatru și participarea la multe ateliere specifice domeniului.

”Când am devenit mamă, lucrurile s-au reconfigurat pentru mine și am înțeles că ceea ce fac are impact asupra a ceea ce sunt în raport cu copiii mei. Prin urmare, mi-am dorit, în primul rând, să împărtășesc din cunoștințele mele și altora, pentru a-i ajuta să crească și nu ascund că, odata cu ei, cresc și eu”, spune cea căreia meseria de ”mamă” i-a ocupat (aproape) tot timpul în ultimii șase ani.

Astfel, a apărut “EmotionsLab”, care înseamnă ateliere de dezvoltare a inteligenței emoționale prin teatru si limbi străine dedicate tuturor grupelor de vârstă. Până acum, Elena a lucrat în principal cu copiii, atât în Ploiești cât și în București.

”Atelierele pe care le creez constau în jocuri si activități prin care urmăresc dezvoltarea unor competențe și abilități specifice printre care: atenția, lucrul în echipă, creativitatea, expresivitatea și exprimarea, fluența într-o limbă străină, comunicarea, dezinhibarea, etc. Aceste jocuri și activități sunt fie preluate din studiile mele, fie concepute de mine. Experiența acumulată mi-a arătat că acest tip de activități sunt foarte utile copiilor pentru că vizează aspecte pe care învățământul tradițional nu le include, dar și adulților interesați de dezvoltarea personală.

Elena Penescu va lansa în curând un nou atelier de teatru și psihoterapie, împreună cu un psiholog din București, care se adresează tinerilor și adolescenților. ”Încerc să îmbunatățesc continuu metoda mea, astfel încat ea să facă o diferență în viața celor cu care lucrez”, spune Elena, pe care cei interesați de atelierele sale educative o pot găsi aici: https://www.facebook.com/emotionsteatru.

FOTO La “EmotionsLab” copiii se deszoltă printr-o combinație inedită de teatru și limbi străine