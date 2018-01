Mitul analizelor medicale greșite, spulberat de un prahovean. Cum s-a impus pe o piață dominată de ”rechini” la Ploiești

Răzvan Besnea deține și conduce Icon Lab, un laborator de analize din cartierul ploieștean Mihai Bravu, cu care reușește să câștige respectul pacienților pe o piață dominată de multinaționale. El dezvăluie rețeta succesului pentru ca analizele medicale să fie 100% corecte.

Razvan Besnea, 38 ani, s-a născut și a crescut până la 4 ani în Măneciu și Vălenii de Munte, apoi s-a mutat cu părinții în București. Absolvent al Facultatii de management financiar contabil, Răzvan se refugiază după fiecare zi obositoare de muncă în brațele familiei, fiind căsătorit și având două fetițe superbe. Îi place să facă sport, merge de trei ori pe saptamana CrossFit, și când timpul îi permite merge la film, concerte și festivaluri de muzică, inclusiv la Untold, de unde vine nedormit, dar încărcat cu energie pozitivă. Îi place ceea ce face, industria în care activează, îi plac colegii ( nu vorbește niciodată despre ei ca angajați/subordonați) și îi place Ploieștiul (eu nu-l înțeleg la faza asta), orașul în care lucrează, deși naveta zilnică de la București poate părea pentru mulți mai mult decât obositoare.

Reporter: Cu ce te-ai ocupat inainte de a deschide afacerea cu laboratorul de analize din Ploiești?

Răzvan Besnea: Lucrez in industria medicala inca din anii 2000. Pot sa spun ca am crescut o data cu industria. Pe vremea aceea am avut oportunitatea de a lucra pentru cel mai mare furnizor de pe piata, atunci si chiar si acum e cel mai mare. Acolo am invatat ce inseamna laborator de analize medicale, si pot spune ca m-a fascinat. Am invatat despre principiile dupa care functioneaza organismul uman, am invatat cum lucreaza un analizor, am invatat cum se poate ca un analizor din laborator sa transmita catre un server central toate informatiile, eliminand astfel munca fizica si reducand considerabil eroarea umana. Practic am invatat, in ani, cum se automatizeaza acest proces, de inregistrare si prelucrare a analizelor medicale si in final de eliberare a buletinului de rezultat. Dupa aproximativ 8 ani in care am lucrat in departamentele IT ale unor furnizori de servicii medicale de top, am trecut in sfera de business, ocupand, initial, o pozitie de middle management in cadrul unui lant de clinici medicale cu sediul la Bucuresti. Ulterior, am avansat pe o pozitie de top management, in cadrul aceluiasi furnizor, coordonand activitatea departamentului de Vanzari si Marketing. Aici, in vanzari, era totul nou, mult mai dinamic, mereu pe drumuri, mi-a placut si imi place mai mult.

Ce te-a determinat sa deschizi laboratorul din cartierul Mihai Bravu?

Nevoia de a lasa ceva in urma, nevoia de a-i ajuta pe altii, nevoia de empatie, nevoia de conectare, nevoia de libertate.

De ce ai ales Ploieștiul?

Atunci cand am decis sa o iau pe calea antreprenoriatului, stiam exact ce anume doresc. Sa-mi creez propriul loc de munca, un mediu prietenos, netoxic pentru mine si familia mea si nu in ultimul rand pentru colegi. Indicatorii pe care i-am urmarit, in alegerea locatiei, m-au ajutat ca orasul sa fie Ploiesti. Fac naveta zilnic de la Bucuresti, unde locuiesc, si nu e nimic obositor in asta. Toata lumea ma intreaba, daca nu am obosit? Daca nu m-am plictisit...la primele ore ale diminetii, pentru un drum de acasa pana in centrul orasului Bucuresti, am nevoie de cel putin 45 de minute, atat cat fac si pana la Ploiesti (avantajul pe care-l am este ca locuiesc in zona de nord a orasului) iar conditiile in care sofez pana la Ploiesti, atat dimineata cat si seara, sunt net mai prietenoase decat sofatul prin Bucuresti, la orice ora.

Cat de corecte sunt analizele medicale efectuate? Au fost situatii cand, repetate la alte laboratoare, rezultatele au fost complet diferite?

Corectitudinea consta in primul rand, in marea majoritate a cazurilor de aici apar diferentele, in respectarea conditiilor de recoltare a produsului biologic, respectarea stabilitatii produsului biologic (adica timpul care se scurge imediat dupa prelevarea produsului biologic de la pacient si pana la intrarea in procedura de lucru, fiecare determinare are propria stabilitate), cat si respectarea conditiilor de transport de la punctul de recoltare la laborator. In ceea ce ne priveste, transportul de la punctele de recoltare externe (cele din exteriorul laboratorului) il facem cu autoturisme autoutilitare autorizate de catre Directia de sanatate publica, respectand astfel rigorile legii dar nu in ultimul rand conditiile impuse pentru transportul medicalizat. (temperatura controlata). O alta sursa potentiala de asa zise erori sau diferente este contextul in care se face recoltarea produsului biologic. Sa ne imaginam ca azi, recoltam de la un pacient de cativa anisori un Exsudat faringian, care de obicei dureaza cateva zile pana se elibereaza rezultatul. Daca pacientul merge in paralel si recolteaza la un alt laborator, deja vorbim de conditii schimbate, pacientul avand deja contract aerob cu potentiali virusi, germeni putand influenta intr-o forma sau alta. Ideal ar fi sa comparam produsul biologic recoltat in exact aceleasi conditii.

De ce sa faca un pacient analizele la Icon Lab si nu la concurenta de la multinationale?

Pacientul are dreptul sa-si aleaga dupa propriile criterii furnizorul. Noi ce putem spune este ca suntem responsabili, seriosi, competitivi. Pornind de la numarul de pacienti si de la feedback-ul acestora avem toata increderea ca aceste cuvinte nu sunt doar niste clisee. In anul 2017 am avut aproximativ 18 mii de pacienti care ne-au solicitat aproximativ 120 mii de investigatii de laborator.

Suntem o natie de oameni bolnavi? La orice colt de strada, hop o farmacie!

Nu cunosc industria farmaceutica, deci nu ma pot pronunta. Cert este ca noi romanii, suferim de „boala” automedicatiei, „boala”de care ar trebui sa ne tratam cat mai rapid.

Ce face Razvan cand ajunge acasa dupa o zi de munca?

In primul rand petrec timp cu fetele mele. Am 2 fete de 6 si respectiv 3 ani. Pot sa spun ca este al doilea job, si cateodata este mai solicitant decat primul J. Dupa ce, impreuna cu sotia, culc fetele, cel mai adesea urmaresc un film. Nu-mi place cand sunt acasa sa lucrez si la fel nici in weekend. Serile si weekendul sunt pentru mine si familia mea. Aceeasi „regula” am impus-o si colegilor mei. Daca am fi nevoiti sa muncim peste program sau de acasa asta pentru mine inseamna ca nu muncim eficient in timpul orelor normale de program, lucru nepermis. Cred ca balanta intre timpul petrecut la birou si cel de acasa trebuie obligatoriu sa fie echilibrata.

Pentru detalii accesați www.iconlab.roiconlab.ro, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , telefon: 0244 700 251 / 0787 646 024