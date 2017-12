O femeie a amenințat cu cuțitul mai multe tinere în Ploiești. Cum arată suspecta. UPDATE

O femeie ar fi amenințat mai multe persoane în mijloacele de transport în comun din Ploiești, având un comportament agresiv. Aceasta este audiată acum de polițiști.

UPDATE 2 Suspecta care a amenințat o fată de 16 ani cu cuțitul în autobuzul 2 a fost prinsă, după mobilizarea pe Facebook

UPDATE 1 Fată de 16 ani, amenințată în traseul 2 cu cuțitul de o femeie agresivă

În urma mai multor postări pe Facebook, pe care le publicăm mai jos, femeia respectivă, din comuna Șoimari, a fost identificată și dusă la audieri.

Pe Facebook au fost raportate mai multe incidente de acest fel în care femeia din fotografii este acuzată de amenințări și comportament agresiv:

”Din pacate la metrou a trebuit sa moara de pomana o femeie nevinovata. Astfel de incidente pot sa apara oricand si in orice oras. Astazi la 7:35 din zona Complexului Nord Ploiesti a urcat in tramvaiul numarul 78/(sau 79), traseu 101 o femeie care purta o esarfa pe un ochi. Se asezase pe scaunul paralel cu mine si baiatul. Inspira chiar mila mai ales ca in Romania violenta domenstica face parte din cotidian. Se aseaza pe scaun si nimic anormal. In zona Republicii a inceput sa loveasca in geam in timp ce tramvaiul se afla in miscare. La prima lovitura nimic suspect.... o fi vazut femeia pe cineva cunoscut desi slabe sanse ca cineva de pe trotuar sa auda loviturile. Dar femeia nu s-a oprit. A inceput sa loveasca periodic si puternic in geam cu mainile si sa strige cuvinte fara noima. O doamna din fata a anuntat vatmanul, iar individa a devenit si mai agresiva si a inceput cu amenintari la adresa doamnei: "De ce deschizi usa, inchide usa. Ti s-a urat cu binele!". Intre timp in statie a urcat si controlul. M-am ridicat si m-am dus eu inspre domnul respectiv. I-am aratat biletul si i-am spus de individa. Reactia a fost ceva de genul.... daca ne-a vazut pe noi nu o sa mai faca nimic. E inofensiva". Da, INOFENSIVA PANA SCOTEA UN CUTIT SA LOVEASCA PE CINE NIMERESTE. Nu spun ca asta ar fi facut, dar era posibil. Nici de sanatate nu a intrebat-o sau sa o dea jos la urmatoarea statie. Va spun sincer ca imi era foarte teama sa o fotografiez sau sa sun la 112. In tramvai nu erau doar copii si femei, erau si barbati. Niciunul nu a avut curajul sa intervina. Ma asteptam ca dupa ce doamna din fata a anuntat vatmanul, in una din statii sa fi existat un echipaj de politie. Dar nu. Si uite asa am intrat si eu in gloata de oameni care asista cum un nebun umbla liber pe strazi... si nimeni nu face nimic.... nici macar cei care ar trebui sa ne apere. Chiar mi-as dori sa se ia mai in serios astfel de actiuni. Si chiar mi-as dori o opinie a celor de la TCE Ploiesti pentru ca azi exista riscul sa mai moara un om”, ne-a transmis o cititoare mesajul postat pe Facebook.

Un alt ploieștean a postat un mesaj similar pe aceeași rețea de socializare, care vizează aceeași femeie ”"De curand aceasta femeie a amenintat o tanara cu un cutit in timp ce se afla in traseul 2 Vest-Sud. Ieri o intamplare asemanatoare la Gara de Sud Ploiesti. Cine recunoaste persoana si poate da detalii cu privire la identitatea acesteia rog sa ma contacteze! Nu vreau like-uri, vreau sa va implicati. Multumesc!"

În urma acestor postări, zeci de persoane au confirmat că aceeași femeia a fost văzută prin mai multe mijloace de transport în comun, la UPU sau magazine, având o atitudine agresivă.