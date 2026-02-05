Cine sunt antreprenorii din Ploiești care vor să readucă viața în centrul orașului

Centrul Ploieștiului este, de ani de zile, „mort” din punct de vedere al vieții sociale. Observatorul Prahovean a scris, ani la rând, de incapacitatea administrației publice locale de a transforma acest loc într-un adevărat centru civic. Iată că, un grup de antreprenori din oraș a decis să ia problema în propriile mâini și a demarat „Centrul Ploieștiului pas cu pas”, un proiect menit să revitalizeze centrul orașului.

Cătălin Dragomir, proprietarul Crazy Bubble Ploiești,

Cătălin Dragomir este, practic, omul de la care a pornit totul. „Vreau să fac ceva pentru orașul ăsta. Nu este vorba doar de mine și de businessul meu, este vorba că mi se pare că Ploieștiul este un oraș în care nu ai ce face”, spunea Cătălin, în cadrul unei discuții.

A încercat, ani de zile, să discute cu autoritățile locale pentru găsirea unei soluții de revitalizare a centrului. În administrația trecută nu a fost băgat în seamă. În prezent, are promisiuni dar se lovește de lipsa fondurilor.

„Nu pot să stau și să nu încerc să fac ceva. Am copil. Vreau să pot să mă uit în ochii lui, peste câțiva ani, și să-i spun: Vezi, tati, orașul arată așa frumos, și ai ce face aici, pentru că și tatăl tău a contribuit la asta. Sau, dacă, nu se face nimic, vreau să pot să-i spun: tati, nu am ce-ți face, dar eu măcar am încercat. Dar nu s-a putut…”, spune Cătălin despre motivația pe care o are de a merge mai departe.

Cătălin își dorește ca, în zona unde are Crazy Bubble, să se deschidă cât mai multe unități HoReCa. Știe că, în felul acesta, vor avea toți de câștigat. Și nu se referă doar la antreprenori, ci și la ploieștenii care nu vor mai fi nevoiți să meargă în alte orașe pentru a ieși seara „în centru”.

Antreprenorul a fost contactat de o arhitectă din Ploiești care i-a propus să fie parte din „Centrul Ploieștiului pas cu pas”. Și astfel a luat naștere inițiativa de revitalizare a centrului orașului.

Andra Georgescu, arhitecta care sprijină inițiativa antreprenorilor

Ce o motivează pe Andra Georgescu să sprijine proiectul „Centrul Ploieștiului pas cu pas”? Ea spune că, în primul rând este vorba de spiritul său civic. Își dorește să vadă „Ploieștiul viu”.

Arhitecta spune că, în primul rând „(…) este vorba să ne strângem și să facem ceva pentru noi toți. Este vorba de o vizibilitate pentru toată lumea. Omul este făcut să comunice, să stea între oameni, nu să stea acasă, pe canapea…”, spune ea.

Nu ascunde însă că are și un interes personal. Andra este mama unei fetițe în vârstă de 11 ani. „Fetița mea crește aici, în Ploiești. O să vrea să iasă cu prietenele când o să mai crească. Unde să se ducă acum?”, spune ea, dezvăluind astfel motorul care o pune în mișcare.

Laura Socolescu, strănepoata arhitectului Toma Socolescu, s-a alăturat inițiativei „Centrul Ploieștiului pas cu pas”

Socolescu este numele de care se leagă multe din clădirile emblematice ale Ploieștiului. Dacă ar fi să amintim doar Palatul Culturii, Halele Centrale sau clopotnița Catedralei Sf. Ioan Botezătorul, și deja avem imaginea Ploieștiului din cărți.

Laura Socolescu își dorește să pună, cumva, în valoare, în cadrul acestui proiect, munca străbunicului ei.

Pentru aceasta are în vedere o propunere de reabilitare a Halelor Centrale, a Palatului Culturii, a blocului Toboc și a blocului Bogdan.

„Toate aceste opere, avându-l ca autor pe Arhitectul Toma T. Socolescu, iubitul și legendarul meu străbunic, pot aduce un nou suflu centrului Ploieștiului și mediului HoReCa”, vine cu propunerea Laura Socolescu, și ea arhitectă la rândul ei.

Ce alți antreprenori s-au mai alăturat inițiativei „Centrul Ploieștiului pas cu pas”

Andra și Cătălin au strâns alături de ei antreprenori din Ploiești și, împreună, au dat start proiectului. Vor ca primele efecte să se vadă încă din această primăvară.

Pentru „Centrul Ploieștiului pas cu pas” s-au unit: Florin Bordei (Stretto Plug In), Gabriela Enescu (organizator evenimente), Iulia Coadă (DaVinci), Andra Dafinescu (Urban Cakes), Cristina Popa (organizator evenimente), Alexandra Georgescu (Casa AlexandraV), Petre Leescu (Atelier El’Escu), Andrei Bobelică (Altera Lounge& Garden), Rodica Georgescu (Cafeneaua lui Caragiale), Marian Bocan (leBonbon), Ioana Grigore (Cafenaua GRISS) și lista poate continua.

Toți aceștia, și mulți alții care li se vor alătura pe parcurs, vor face tot posibilul pentru ca ploieștenii să fie mândri de centrul orașului în care locuiesc. Și, așa cum se știe, „Unde-s mulți, puterea crește!”. În mod sigur vor reuși. Succes!