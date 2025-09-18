Concurs! Câștigă o invitație dublă la Karpatia Horse Show!

Observatorul Prahovean dă startul unui nou concurs având ca premii cinci invitații duble la Karpatia Horse Show, evenimentul toamnei din Prahova.

- Publicitate -

Concurs

Vineri, 26 septembrie, la Florești, începe a zecea ediție a Karpatia Horse Show, una dintre cele mai spectaculoase și complexe competiții ecvestre cu dresaj, cross-country, sărituri peste obstacole, concerte și activități pentru întreaga familie.

Observatorul Prahovean vă invită să participați la concursul prin care puteți avea șansa de a câștiga una dintre cele cinci invitații duble la Karpatia Horse Show.

Ce trebuie să faceți

Trimiteți până miercuri, 24 septembrie, ora 12:00, răspunsul la întrebarea Unde are loc, anul acesta, Karpatia Horse Show? la adresa de email [email protected].

Eveniment Furturi din mall-uri comise de indivizi violenți. Patru arestări Patru persoane vizate de perchezițiile care au avut loc miercuri în Ploiești și București au fost arestat preventiv, iar una a fost plasată sub...

- Publicitate -

Nu uitați să menționați datele dumneavoastră de contact: nume, prenume, număr de telefon.

Câștigătorii vor fi desemnați în urma unei trageri la sorți, iar premiile vor fi oferite în format electronic.

Program competițional și spectacole

Pe parcursul celor trei zile, publicul va fi martorul unui regal hipic, pentru a marca momentul aniversar al Karpatia Horse Show:

- Publicitate -

Concurs Complet Internațional 4★ – proba de elită a sportului ecvestru, cu trasee spectaculoase de cross-country în două formate de lungime, obstacole naturale și demonstrații de forță și eleganță;

– proba de elită a sportului ecvestru, cu trasee spectaculoase de cross-country în două formate de lungime, obstacole naturale și demonstrații de forță și eleganță; Mari Maeștri ai Atelajelor – un trepidant concurs demonstrativ cu atelaje trase de doi și patru cai;

– un trepidant concurs demonstrativ cu atelaje trase de doi și patru cai; Working Equitation – ramură sportivă a echitației cu origini în țările latine ce dezvoltă legătura cal și călăreț prin tehnică, control și progres constant;

– ramură sportivă a echitației cu origini în țările latine ce dezvoltă legătura cal și călăreț prin tehnică, control și progres constant; Jandarmeria Călare într-o reprezentație surpriză plină de adrenalină;

într-o reprezentație surpriză plină de adrenalină; Show de Voltijă – aduce acrobații uimitoare, în demonstrații de echilibru și grație direct pe cal, de la cele individuale până la formații complexe;

– aduce acrobații uimitoare, în demonstrații de echilibru și grație direct pe cal, de la cele individuale până la formații complexe; Demonstrații ecvestre, parade cu mașini retro și ogari, defilări

Seara, atmosfera se va transforma odată cu debutul concertelor live pe scena „Micul Trianon”, sub denumirea de Karpatia Sunset:

Vineri , 26 septembrie – Claro Que No , o trupă cu ascensiune rapidă, urmată de Byron, invitatul special al serii de deschidere a festivalului;

, 26 septembrie – , o trupă cu ascensiune rapidă, urmată de invitatul special al serii de deschidere a festivalului; Sâmbătă, 27 septembrie – Nidal, un tânăr cu un impresionant album de debut, urmat de trupa în plin val de creștere pe scena de rock alternativ: Om la lună

Detalii despre eveniment aici: Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova