Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a derulat două programe de achiziție de microbuze electrice prin fonduri europene. În total, au fost cumpărate 61 de autovehicule.

35 de microbuze pentru elevi prin PNRR

Primul program s-a numit ”Transportul Elevilor Adaptați Mobilității Fără CO2 – TEAM-CO2”. Acesta a constat în achiziția a 35 de microbuze electrice. 33 au fost de tipul 16+1 locuri, iar 2 de 8+1 locuri.

Potrivit portalului de achiziții publice, contractul, în valoare de 30.107.000 lei (fără TVA) (echivalentul a 6 milioane de euro) a fost câștigat de firma C & I EUROTRANS XXI în ianuarie 2024. Dintr-un calcul simplu reiese că valoarea medie a unui microbuz electric a fost de 172.040 euro, fără TVA.

Prin acest program, Ministerul Educatiei, în calitate de Autoritate de Management pentru PNRR, a avut ca obiectiv declarat ”asigurarea sustenabilității unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi și mobilitate verde (microbuze electrice)”.

Alte 26 de microbuze școlare cu bani de la AFM

Un alt program derulat de CJ Prahova a fost „Școli Accesibile cu Hibrid – ȘAH”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu. În total au fost cumpărate 26 de microbuze electrice în valoare totală de 25.367.109,89 lei. Adică aproximativ 195.000 de euro/bucată. Furnizorul este același: C & I EUROTRANS XXI.

Într-un comunicat de presă al instituției, din 23 mai, se arată că ”proiectul „ȘAH” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, prin soluții moderne, nepoluante, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea accesului la educație în condiții sigure și eficiente”.

Pe lista localităților beneficiare din Prahova figurează Cocorăștii Colț, Chiojdeanca, Dumbrăvești, Gornet Cricov, Gura Vadului, Lapoș, Poienarii Burchii, Râfov, Starchiojd, Ștefești, Valea Călugărească, Bănești, Ciorani, Colceag, Poiana Câmpina, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Slănic, Tinosu, Ariceștii Rahtivani, Apostolache, Comarnic, Sinaia, Urlați, Scorțeni, Surani, Boldești-Scăeni și Vălcănești.

Scandalul microbuzelor electrice

O firmă din Prahova a devenit ținta unor acuzații în presa centrală privind prețurile mari cu care a vândut în țară sute de microbuze electrice. Este vorba de Aveuro, din Câmpina. Detalii AICI. Ulterior, Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că va trimite corpul de control să verifice achizția microbuzelor respective. Printre consiliile județene care au cumpărat de la Aveuro autovehicule s-a numărat și cel de la Bihor. Achiziția a fost efectuată în mandatul actualului premier, Ilie Bolojan.