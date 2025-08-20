- Publicitate -

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a derulat două programe de achiziție de microbuze electrice prin fonduri europene. În total, au fost cumpărate 61 de autovehicule.

35 de microbuze pentru elevi prin PNRR

Primul program s-a numit ”Transportul Elevilor Adaptați Mobilității Fără CO2 – TEAM-CO2”. Acesta a constat în achiziția a 35 de microbuze electrice. 33 au fost de tipul 16+1 locuri, iar 2 de 8+1 locuri.

Potrivit portalului de achiziții publice, contractul, în valoare de 30.107.000 lei (fără TVA) (echivalentul a 6 milioane de euro) a fost câștigat de firma C & I EUROTRANS XXI în ianuarie 2024. Dintr-un calcul simplu reiese că valoarea medie a unui microbuz electric a fost de 172.040 euro, fără TVA.

Prin acest program, Ministerul Educatiei, în calitate de Autoritate de Management pentru PNRR, a avut ca obiectiv declarat ”asigurarea sustenabilității unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi și mobilitate verde (microbuze electrice)”.

Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt timp după producerea accidentului în urma căruia șapte persoane au fost rănite, a avut nevoie...
Alte 26 de microbuze școlare cu bani de la AFM

Un alt program derulat de CJ Prahova a fost „Școli Accesibile cu Hibrid – ȘAH”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu. În total au fost cumpărate  26 de microbuze electrice în valoare totală de 25.367.109,89 lei. Adică aproximativ 195.000 de euro/bucată. Furnizorul este același: C & I EUROTRANS XXI.

Într-un comunicat de presă al instituției, din 23 mai, se arată că ”proiectul „ȘAH” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, prin soluții moderne, nepoluante, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea accesului la educație în condiții sigure și eficiente”.

Pe lista localităților beneficiare din Prahova figurează Cocorăștii Colț, Chiojdeanca, Dumbrăvești, Gornet Cricov, Gura Vadului, Lapoș, Poienarii Burchii, Râfov, Starchiojd, Ștefești, Valea Călugărească, Bănești, Ciorani, Colceag, Poiana Câmpina, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Slănic, Tinosu, Ariceștii Rahtivani,  Apostolache, Comarnic, Sinaia, Urlați, Scorțeni, Surani, Boldești-Scăeni și Vălcănești.

Scandalul microbuzelor electrice

O firmă din Prahova a devenit ținta unor acuzații în presa centrală privind prețurile mari cu care a vândut în țară sute de microbuze electrice.  Este vorba de Aveuro, din Câmpina. Detalii AICI. Ulterior, Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că va trimite corpul de control să verifice achizția microbuzelor respective. Printre consiliile județene care au cumpărat de la Aveuro autovehicule s-a numărat și cel de la Bihor. Achiziția a fost efectuată în mandatul actualului premier, Ilie Bolojan.

  1. A cui afacere a fost acesta achiziționare de micro electrice??? Sunt atât de proaste…în primul rand întra un nr mic de copii iar în al doilea rand, nici nu pot merge prea mulți km fără a fi încărcate!!!!

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

4
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Concurs pentru două posturi în cadrul Primăriei Ploiești

0
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) din cadrul Primăriei Ploiești...
Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

0
Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de...
Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

1
Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA...
Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

0
Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este...
Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

0
Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt...
Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

3
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
