Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere în cazul pacientei transferată cu patru tipuri diferite de bacterii intraspitalicești. Observatorul Prahovean a prezentat miercuri, 13 august 2025, cazul pacientei în vârstă de 85 de ani, care a fost transferată de la Spitalul Floreasca din București la Spitalul Județean Ilfov, cu rană vie, și care, după transfer, a fost depistată pozitiv cu patru tipuri diferite de bacterii intraspitalicești. Ulterior, pacienta a decedat la domiciliu.

Joi, 14 august 2025, Spitalul de Urgență Floreasca a transmis redacției un răspuns prin care consideră că solicitarea noastră este „lipsită de obiect” și „neîndreptățită”.

Răspunsul Spitalului de Urgență Floreasca

„Având în vedere sesizarea dumneavoastră transmisă prin poșta electronică și înregistrată la Spitalul Clinic de Urgență București sub nr. 33547/11.08.2025, prin care ne-ați transmis opinia aparținătoarei unei paciente solicitându-ne un punct de vedere, vă comunicăm că situația medicală al unui pacient nu constituie informații publice, chiar și fată de reprezentanți ai presei.

De asemenea, informațiile privind un pacient și starea medicală a acestuia constituie informații cu caracter personal reglementate de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și protejate de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UB) 2016/679 (GDPR).

Din opinia expusă a aparținătoarei, rezultă că aceasta se află în posesia documentelor medicale eliberate la externare și față de această situație solicitarea dumneavoastră este, pe de o parte, lipsită de obiect, iar pe de altă parte, în lumina dispoziților legale anterior menţionate este neîndreptățită, motiv pentru care nu vom da curs acesteia”, au transmis reprezentanții Spitalului Floreasca.

Cum a ajuns o femeie să fie infectată cu patru tipuri de bacterii nosocomiale

În data de 25 iunie 2025, Eugenia F. suferă un accident vascular cerebral (AVC). În urma acestuia ajunge la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca). De aici este transferată imediat la Spitalul Municipal, unde i se face o trombectomie, intervenție care i-a salvat viața.

După efectuarea intervenției este transferată, conform procedurii, înapoi la Spitalul Floreasca, unde, fiind imobilizată, a avut nevoie de îngrijirea personalului auxiliar de acolo, adică a infirmierelor.

Familia, aparținătorii, nu au fost lăsați, conform procedurii, să o manevreze în primele zile. Astfel, din cauza unei îngrijiri precare, aceasta a dezvoltat escară de gradul II care, a evoluat ulterior, în escară de gradul III. Escara a fost descoperită de familie atunci când le-a fost permis accesul la pacientă.

„Este incredibil cum, 30-40 de persoane au încercat să facă bine, sunt atâția oameni de bine! Sistemul este ok în general, salvează vieți, mama, chiar și la 85 de ani, a fost trimisă la trobectomie, deci totul ok. Numai că, din cauza unor oameni vechi, în posturi de infirmiere, de exemplu, și care sunt lacomi și vor să facă turele și în locul altor infirmiere, și fac și trei nopți la rând, și nu schimbă pacienții și îți spun să-i lași în pace că știu ei să se descurce…”, povestea fiica acesteia.

După 14 zile de internare la Floreasca, timp în care rănile nu i s-au ameliorat, pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. Aici, în urma analizelor recoltate, i s-a depistat rana infectată cu patru tipuri diferite de bacterii foarte rezistente la antibiotice, conform antibiogramei efectuate.

Acesta a fost rezultatul îngrijirii precare de care pacienta a avut parte în Spitalul Floreasca!

„Multe lucruri s-au schimbat, se fac multe eforturi și de către stat și de către personalul medical. Dar este și personal medical cu mentalități învechite, hiene, mai ales la nivelul infirmierelor. Este imposibil să faci escară de gradul II într-o săptămână! Degeaba statul dă saltea anti-escară la fiecare pat. Degeaba doctorul recomandă trombectomie, care mai este și decontată, dacă infirmierele nu schimbă pamperșii!”, a mai declarat fiica pacientei.

În total, pacienta a petrecut în spital 42 de zile, iar apoi încă patru zile acasă, unde familia i-a asigurat toate cele necesare din resurse proprii. După 46 de zile, organisul ei slăbit nu a mai rezistat și a pierdut lupta. Eugenia F. a decedat în noaptea de 8 spre 9 august 2025.

Sistemul de sănătate corupt la nivelul personalului auxiliar

Sistemul de sănătate din România, deși are încă mari lacune, a început să funcționeze și fără „bani în plic”. La nivel de medici și de asistente, lucrurile par a reveni pe un făgaș normal, firesc, civilizat. Personalul auxiliar însă, în speță infirmierele, are însă reminiscențe din epoca în care totul se rezolva cu „bani în buzunar”.

Este și cazul infirmierei care „a avut grijă” de Eugenia F., în primele zile de internare după AVC-ul suferit.

„Femeia aceea, infirmiera, nu schimba cearceafurile… probabil că nici pamperșii. Nu știu, că noi aduceam pamperși, aduceam aleze de pus pe pat. Eu credeam că le schimbă, dar, probabil, că nu le-a schimbat. Practic, nu schimba cearceaful și te forța să-i dai un bonus ca să îl schimbe. O singură persoană a făcut asta și a fost de ajuns! În rest, ireproșabil. Nu voiau și nu acceptau nimic. În schimb această infirmieră… (…)

Statul a plătit mii de euro pentru partea de intervenție și spitalizare, noi plătim mii de euro… pentru ceva care, putea fi evitat dacă o infirmieră își făcea treaba așa cum trebuie”, a povestit Ioana F., fiica pacientei.

„Cred că șefii spitalelor sunt infirmierele, apoi sunt asistentele și, abia apoi, doctorii. Așa s-a ajuns în spitalele românești”, a mai precizat aparținătoarea.

Refuzul Spitalului de Urgență Floreasca de a comenta, un semnal de alarmă

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere reprezentanților spitalului în cauză dar, în răspunsul transmis, aceștia au refuzat să comenteze situația.

Nu au precizat că vor demara o anchetă cu privire la cele semnalate sau că vor lua măsuri. Nici nu s-a pus problema identificării infirmierei respective deși, chiar și în lipsa numelui, le-ar fi fost simplu să o depisteze. Absolut nimic!

Spitalul de Urgență din București este o unitate medicală esențială, într-adevăr și, tocmai de aceea, relația cu pacienții sau cu nevoile acestora ar trebui să fie exemplară.

Din păcate, refuzul de a comenta în fața reprezentanților presei, prevalându-se de GDPR, denotă și o lipsă gravă de comunicare. Asta pe lângă celelalte deficiențe care apar legate de acest spital în ultima vreme. Focarul de nosocomiale care există acolo și lipsa de instruire a personalului auxiliar sunt periculoase pentru viața pacienților care ajung în acest spital și trebuie luate măsuri urgente.