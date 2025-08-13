- Publicitate -

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite au fost contractate de o femeie, cu AVC, în urma spitalizării la Spitalul de Urgență Floreasca și a unei îngrijiri necorespunzătoare din partea personalului auxiliar. Victima, de fel din Constanța, dar care locuia în Valea Doftanei a murit în urmă cu câteva zile.

La sfârșitul lunii iunie 2025, o femeie în vârstă de 85 de ani, E.F., a suferit un accident vascular cerebral. Ajunsă la Spitalul de Urgență Floreasca din București, aceasta a fost trimisă imediat la Spitalul Municipal din București, pentru a i se face o trombectomie, intervenție care i-a salvat viața… pe moment.

Potrivit procedurii, după intervenție, pacienta a fost transferată înapoi, la Spitalul de Urgență Floreasca, din București, unde a rămas internată timp de 19 zile.

În tot acest timp, a fost imobilizată la pat, suferind în urma AVC-ului și o pareză. Și aici, la Spitalul Floreasca, a început calvarul, așa cum ne-a povestit fiica ei, Ioana F. Și tot acest chin a fost cauzat de, spune aceasta, o îngrijire precară care i-a fost acordată mamei ei în primele trei zile de după intervenție. Un sistem sanitar în care toate lucrurile bune sunt anulate de o singură persoană care nu ar trebui să se afle acolo…

Ulterior, după 14 zile la Floreasca, pacienta a fost transferată la Spitalul Județean Ilfov, unde i s-au făcut mai multe analize, care au evidențiat prezența bacteriilor nosocomiale. Practic, în timpul spitalizării la Floreasca, pacienta a contractat escară de gradul III și patru tipuri diferite de bacterii intraspitalicești, ceea ce a făcut imposibilă recuperarea acesteia după AVC. În noaptea de 8 spre 9 august, pacienta a decedat la domiciliu.

Tot ce se face bine în sistem, poate fi anulat de o singură infirmieră

Este incredibil cum, 30-40 de persoane au încercat să facă bine, sunt atâția oameni de bine! Sistemul este ok în general, salvează vieți, mama, chiar și la 85 de ani, a fost trimisă la trobectomie, deci totul ok. Numai că, din cauza unor oameni vechi, în posturi de infirmiere, de exemplu, și care sunt lacomi și vor să facă turele și în locul altor infirmiere, și fac și trei nopți la rând, și nu schimbă pacienții și îți spun să-i lași în pace că știu ei să se descurce…

Mama a făcut escară în primele cinci zile și acum, alte 35 de zile, ne-am chinuit, în loc să-și revină, să se recupereze, să înceapă să meargă, cu escara în spital! Nici n-am ajuns acasă!”, a povestit Ioana F., cu o zi înainte de externarea mamei ei din Spitalul Județean Ilfov.

Astăzi ar trebui să iasă mama din spital (marți, 5 august 2025 – n.r.), să ne-o dea acasă, dar e escară de gradul III, care înseamnă foarte mult, și nu știu ce vom face zilele viitoare. Eu voi pansa, mai vine o asistentă… Ceva nu e bine într-un sistem care ar trebui să fie bine. Nu știu ce ar trebui făcut… pe bază de voluntariat, să întoarcem pacienții după AVC, nu știu… dar ceva trebuie făcut. Contează foarte mult primele două zile, iar ea a făcut chiar la început escara…”, povestea fiica pacientei.

Odată ajunsă la Spitalul Județean Ilfov, în urma analizelor recoltate acolo, pacienta a ieșit pozitivă la infecția cu patru bacterii diferite, contractate în timpul spitalizării la Floreasca. Acesta este și motivul principal pentru care escara se vindecă cu atâta greutate.

Multe lucruri s-au schimbat, se fac multe eforturi și de către stat și de către personalul medical, dar este și personal medical cu mentalități invechite, hiene, mai ales la nivelul infirmierelor. Este imposibil să faci escară de gradul II într-o săptămână. Degeaba statul dă saltea anti-escară la fiecare pat, degeaba doctorul recomandă trombectomie, care mai este și decontată, daca infirmierele nu schimbă pamperșii!!”, a concluzionat Ioana F.

Deși vrea să se lupte cu sistemul, nu are timp

Aș vrea să mă duc înapoi la Floreasca și să reclam. Nu am timp. Suntem la supraviețuire acum. Am cumpărat un pat la second-hand care se mișcă, am luat o asistentă medicală la domiciliu, care vine în fiecare zi, dar eu sunt infirmiera…

Încercăm să facem ce putem. Escara ajunsese de gradul III. Asta înseamnă că îți bagi doi pumni acolo, în gaura aia!

Nu înseamnă că nu se reface, dar, de la spital mi-au zis că e greu. Așa venise, după 19 zile la Floreasca…”, a mai povestit fata pacientei, în ziua externării de la Spitalul Județean Ilfov.

Situația din spitalele noastre ar trebui să se numească, din punctul Ioanei de vedere, „Îngeri și Demoni”, unde îngerii sunt medicii și demonii infirmierele. „Unii sunt îngeri, cum este doctorița care a trimis-o la trombectomie, și care nu a lăsat-o să se transforme într-o legumă, și cei de la Municipal, chiar chiar sunt îngeri, pentru că fac gratuit ceea ce fac (…), și unii demoni, cum e infirmiera pe mâna căreia a încăput mama după trombectomie...”

Infirmierele conduc spitalele, am impresia. Pentru că nimănui nu-i place să facă ce fac ele dar, totuși, nici ele nu-și fac treaba (pentru care sunt plătite – n.r.)

Ioana consideră că, în momentul de față, mama ei nu se va mai putea recupera pentru că a pierdut foarte mult timp fără să facă recuperare. Și, culmea, nu se mai poate recupera, nu din cauza AVC-ului, ci din cauza escarei dobândite în timpul spitalizării la Floreasca.

Probabil că o să vindecăm escara dar faptul că 40 de zile noi nu am putut să facem kinetoterapie și logopedie, asta nu se poate recupera. Și asta de la o infirmieră a pornit…”, spune ea, cu durere în glas.

A ajuns la Spitalul Județean Ilfov, transferată de la Floreasca, cu escară de gradul II

Ioana F. a povestit cum, tot personalul de la Spitalul Județean Ilfov s-a îngrozit de cum arăta escara mamei ei. Și, imediat, au început investigațiile, pentru că rana nu dădea semne de vindecare.

Am ieșirea din spital, unde se vede escara de gradul II, care s-a făcut într-o săptămână, și am și rezultatele analizelor, unde se vede clar infectarea cu bacteriile intraspitalicești…”, a declarat fiica pacientei. Acestea sunt dovezile clare de unde a pornit marea problemă a mamei ei.

Cei de la Ilfov s-au speriat când au văzut escara. Apoi, când au luat analizele care au ieșit pe rând, și de la escară, și de la sondă, pentru că sonda de urină nu a putut fi scoasă fiind escara…”.

În continuare, revolta ei este împotriva personalului de la Spitalul de Urgență Floreasca și, mai exact, împotriva acelor infirmiere de la care a plecat problema mamei ei. „Au toate dotările posibile la Floreasca! Au saltele anti-escară, dar nici alea nu fac minuni dacă nu întorci. Au paturi din astea, cum am luat și noi pentru acasă, care se ridică, se coboară… poți să faci cu ele multe lucruri să-ți fie ție mai ușor sa ai grijă de pacient, tu, ca infirmieră. Iar ele… nu toate, nu! Unora chiar le este rușine de ce fac celelalte”, a mai povestit aceasta.

„Statul a plătit mii de euro pentru partea de intervenție și spitalizare, noi plătim mii de euro… pentru ceva care, putea fi evitat dacă o infirmieră își făcea treaba”

Ioana spune că, pe parcursul celor 19 zile de spitalizare a mamei ei la Floreasca a observat comportament intenționat al personalului auxiliar, mai exact al unei singure infirmiere.

Femeia aceea, infirmiera, nu schimba cearceafurile… probabil că nici pamperșii. Nu știu, că noi aduceam pamperși, aduceam aleze de pus pe pat. Eu credeam că le schimbă, dar, probabil, că nu le-a schimbat. Practic, nu schimba cearceaful și te forța să-i dai un bonus ca să îl schimbe. O singură persoană a făcut asta și a fost de ajuns! În rest, ireproșabil. Nu voiau și nu acceptau nimic. În schimb această infirmieră…”, a povestit Ioana.

O să o vindecăm acasă… sper. O să vină un chirurg să-i curețe rana și apoi o asistentă în fiecare zi. Sunt mulți bani, mii de euro. Statul a plătit mii de euro pentru partea de intervenție și spitalizare, noi plătim mii de euro… pentru ceva care, putea fi evitat dacă o infirmieră își făcea treaba așa cum trebuie”, spunea Ioana F. în data de 5 august 2025.

Până la urmă un AVC, dacă s-a făcut trombectomia în primele patru ore, atunci cineva trebuie doar să întoarcă pacientul o zi – două, sau să lase aparținătorii să întoarcă pacientul și apoi să și-l ia acasă. Nu să-și bată infirmierele joc ca să aibă din ce să „ciupească”, să arate că ele lucrează acolo… Cred că și doctorii sunt sufocați.

Cred că șefii spitalelor sunt infirmierele, apoi sunt asistentele și, abia apoi, doctorii. Așa s-a ajuns în spitalele românești (…)”, a mai povestit aceasta tot atunci.

Din păcate, cu toate eforturile medicilor și personalului medical de la Spitalul Județean Ilfov, cu toate eforturile familiei ei, pacienta a decedat în noaptea de 8 spre 9 august 2025.

Observatorul Prahovean a solicitat Spitalului de Urgență Floreasca din București un punct de vedere cu privire la situația semnalată. Până la data publicării acestui material, reprezentanții spitalului nu au oferit niciun răspuns.

Redacția noastră publică documentele medicale, nu și rănile victimei, din cauza impactului emoțional puternic.

