Cum a fost Ploiești Airshow 2025: Pură artă în aer – VIDEO

Duminică, 1 iunie 2025, pe Aerodromul de la Strejnicu, a avut loc Ploiești Airshow 2025, organizat de Aeroclubul României, divizia teritorială Ploiești. A fost prima dată când am mers la acest show aviatic, care se ține an de an, și care adună unii dintre cei mai experimentați piloți acrobatici din țară. Au fost prezenți inclusiv Șoimii României, piloții lotului național de acrobație. Lor li s-au alăturat parașutiștii lotului național, un elicopter iar privitorii au avut parte și de survol din partea aeronavelor Forțelor Aeriene Române.

- Publicitate -

Vedeți la finalul articolului VIDEO cu momente surprinse la Ploiești Airshow 2025

Și, sub amenințarea ploii, au început show-ul aviatic, care, timp de patru ore, avea să țină oamenii cu ochii ațintiți spre cer. Sincer, mi-a venit greu să cred ce văd. Am mai fost, cu foarte mulți ani în urmă, la un show aviatic de amploare, lângă București. Îmi aduc aminte că atunci mi-a plăcut, dar nu am fost așa impresionată. De ce? Pentru că tot ceea ce am văzut s-a desfășurat la mare înălțime. Și nu este la fel… senzația este cu tot alta.

Nu știu cum să explic diferența între cele două trăiri. E ca și cum te-ai uita la un concert la televizor față de unul live. Cam asta am simțit. Spectacolul de la București s-a văzut frumos, în timp ce cel de la Strejnicu s-a văzut și, totodată, s-a simțit! Aceasta a fost diferența majoră.

Internațional Vulcanul Etna a erupt violent [VIDEO] Erupția a început în timpul nopții, cu explozii puternice care au fost auzite până la Taormina și Catania, situate la aproximativ 50, respectiv 40...

- Publicitate -

Au urmat patru ore, întrerupte de o ploaie torențială, care a pus pe fugă aproape jumătate dintre spectatori. Pentru organizatori nu știu dacă a fost ce își doreau, dar pentru noi a fost excelent. Parcarea s-a golit, așa că am putut muta mașina astfel încât „să avem bilete în primul rând” indiferent de vremea de afară.

Ploaia torențială a întrerupt spectacolul, dar nu l-a anulat

După ploaia torențială, timp în care am putut vedea, zburând la joasă înălțime, un avion Spartan și un Hercules (impresionante, fie vorba între noi), piloții Aeroclubului României și-au reluat programul.

Deși nu au avut parte de soare, poate că a fost mai bine pentru spectatori. De ce? Pentru că, având în spate fundalul norilor, „desenele” piloților în aer s-au transformat într-o adevărată artă. Și cât de frumos a fost!

- Publicitate -

Fie că a fost vorba de demonstrații „solo”, fie că au fost în formație, fie că a fost vorba de avioane, de elicoptere sau de parașutiști, show-ul prezentat de profesioniști duminică, la Strejnicu, a fost excepțional! Școala de aviație din Ploiești, și din România, are, cu adevărat, o valoare inestimabilă.

Nu am să vorbesc despre fiecare număr acrobatic în parte, nu mă pricep să descriu tehnic și, în plus, cred că aș strica din farmec. Și nu doar atât, ci sigur aș comite gafe impardonabile pentru oamenii de specialitate, și aș prefera să evit asta 😉. Am să vă rog însă să urmăriți cu atenție video-ul de la finalul articolului. Deși imaginile nu surprind nici măcar jumătate din magia spectacolului, vă puteți face o idee despre măiestria fiecăruia dintre participanți.

Spectacolul s-a încheiat cu „piesa de rezistență”, demonstrația de „dans” pe ritm de muzică a planorului Aeroclubului României, care a dansat cu artificii pe cerul de la Strejnicu. Absolut SUPERB! La final, cei prezenți au putut asista la un show de artificii care, însă, s-ar fi văzut mult mai frumos dacă noaptea și-ar fi intrat în drepturi depline. Dar… e iunie totuși. Bine ai venit, vară!

- Publicitate -

Exclusiv Cine este Marius Băcilă, super-antrenorul de patinaj viteză Observatorul Prahovean continuă campania „Omul sfințește locul”, dedicată ploieștenilor, prahovenilor care sunt parte activă a comunității. Oameni prezenți printre noi, oameni care fac diferența...

Organizarea evenimentului Ploiești Airshow 2025

De obicei, la evenimente de acest gen, parcarea este cea mai mare problemă. Dar nu a fost cazul aici. Special pentru eveniment au fost amenajate două parcări imense. În plus, prezența forțelor de ordine, poliție și jandarmerie, a fost mare, fiind chiar polițiști care te îndrumau spre parcările amenjate.

Pentru cei mici a fost o distracție să vadă îndeaproape mașina de jandarmerie. Aceștia au putut chiar să se urce în ea, să dea drumul semnalelor acustice, ceea ce i-a distrat maxim pe micii spectatori.

De remarcat au fost comercianții și ale lor prețuri… de aeroport 😊). 10 lei o apă la 0,5 litri, 15 lei un suc… Puțin cam piperat dar comoditatea se plătește. Nimeni nu te împiedica să-ți aduci de acasă tot ce doreai.

- Publicitate -

Exista, de asemenea, și posibilitatea de a cumpăra produse la grătar, făcute pe loc, precum și bere. Tradiționalii „mici cu bere” au fost la mare căutare și, probabil, dacă vremea ar fi ținut cu comercianții, vânzările ar fi fost mult mai mari.

A fost un adevărat show. A fost Ploiești Airshow 2025

Dar toate acestea au fost adiacente spectacolului aviatic, pe care l-au făcut piloții și parașutiștii. Este bine de știut însă, pe viitor, că parcarea la acest eveniment chiar nu este o problemă. Și, odată rezolvată această mare problemă, nu-ți mai rămâne decât să te bucuri de tot ceea ce se oferăa colo, de toată nebunia frumoasă a tinerilor piloți și parașutiști.

„Mami, când o să mai fie următorul spectacol din ăsta?”, m-a întrebat copila cea mică, absolut fascinată de tot ceea ce văzuse. „Anul viitor, mami!”, i-am răspuns pe loc. Nu vă descriu însă dezamăgirea din ochii ei. „Adică trebuie să mai așteptăm un an de zile???”, a fost reacția imediată. Și cu asta cred că am spus tot.

- Publicitate -

Ploiești Airshow 2025 a fost o reușită, în ciuda vremii care părea, în prima fază, să strice planurile organizatorilor. Duminică, 1 iunie 2025, s-a desenat pe cerul de la Strejnicu, cu pensula-avion, o poveste despre măiestrie, artă și curaj. Și, da, a meritat cu siguranță să-ți rupi patru ore pentru a asista la această demonstrație de virtuozitate. A fost pur și simplu MAGIC!