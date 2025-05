Cât de pline sunt barajele Paltinu și Măneciu după ploi

Ploile abundente din ultima perioadă nu au fost suficiente pentru a compensa deficitul de apă din lacurile de acumulare din Prahova.

În ciuda ploilor din luna mai, lacurile de acumulare din Prahova nu au ajuns la un grad de umplere corespunzător.

La solicitarea Observatorului Prahovean, Apele Române au transmis că joi, 29 mai, coeficientul de umplere a lacului de acumulare Paltinu este de 67%, iar al lacului de acumulare Maneciu de 47%.

”În contextul avertizărilor hidrometeorologice emise în ultima perioadă pentru județul Prahova, A.B.A. Buzău-Ialomița, prin S.G.A. Prahova, urmărește în permanență parametrii hidrometeorlogici și asigură atenuarea undelor de viitură în acumulările Paltinu și Măneciu prin aplicarea prevederilor înscrise în Regulamentul de exploatare al acestora- Exploatarea în perioada de viitură ( la ape mari )” au transmis reprezentanții Apelor Române.

Reamintim că, în luna martie, coeficientul de umplere în cele două lacuri de acumulare din Prahova era la un nivel negativ, de 42% la Paltinu și de numai 24% iar în acumularea Măneciu.

Din cele două lacuri se alimentează cu apă municipiile Ploiești și Câmpina, respectiv localitățile de pe Valea Teleajenului.

Barajul Paltinu cu apă de smarald

Barajul Paltinu poate fi considerat, fără exagerare, unul dintre cele mai spectaculoase lacuri din România. Dincolo de destinația clară pe care acesta o are, și anume alimentarea cu apă a municipiilor Câmpina și Ploiești, el este și un loc pitoresc, ales de mulți ca destinație de vacanță. Luciul apei fascinează, mai ales în sezonul cald, când apa capătă o culoare verde smarald. Și asta pentru că vorbim despre mica „mare”, situată la poalele munților.

Barajul Paltinu impresionează prin frumusețe și grandoare, reprezentând poarta magică de intrarea în pitoreasca localitate Valea Doftanei. Are peste 100 de metri înălțime și o lungime a coronamentului de 460 de metri. A fost construit între 1966 și 1971, fiind primul astfel de lac din țară în dublu arc cu rost perimetral. Irigă 9000 de hectare de teren și are funcția de a produce energie electrică grație unei hidrocentrale de 10,4 MW, instalată la piciorul barajului.

Lucrările la Barajul Paltinu au început în 1966, fiind dat în funcțiune în 1971. O a doua etapă de consolidări a fost executată în intervalul 1976 – 1982. Barajul are o înălțime de 108 m, o lungime (la coronament) de 455,00 m o suprafață de 200 de hectare și un volum de peste 300.000 de mc de apă.

Barajul Măneciu, dat în folosință în 1994

Rod al muncii ing. Ariana Teodorescu, de la institutul ISCPGA (în prezent Aquaproiect), barajul este unul de pământ cu ecran central de argilă, realizat pe râul Teleajen şi are o înălţime de 75 m. Lacul de acumulare Măneciu, care are forma literei V, are un volum de 60 milioane m³ şi o suprafaţă de 192 ha. Are rolul de regularizare a cursului râului Teleajen, dar este folosit si pentru energie hidroelectrică.

Ridicarea barajului şi formarea lacului de acumulare au dus în 1980 la strămutarea satului Plăieţu. Cele aproximativ 500 de suflete, câte erau pe acele locuri, au fost răsfirate fie prin blocuri, fie pe la rude sau prin case pe care oamenii şi le-au cumpărat cum şi pe unde au putut doar pentru a nu sta într-o „cutie de beton“, fie s-au mutat în vecinătate lacului, refuzând dezrădăcinarea.

În prezent, satul se află în legea organizării administrativ teritoriale ca parte a comunei, dar figurează cu 0 locuitori.

Zona barajului şi a lacului de acumulare este una des vizitată de turişti atât pentru a se bucura de tabloul spectaculos oferit de natură, cât şi pentru un grătar sau alte activităţi de divertisment. În zonă, găsiţi şi „Pădurea de Argint“.