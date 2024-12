Cum a adus Aurelian Alexandru grupul Feruccio la independență de 100%. A pornit ”Din Prahova, pentru România”

Campania ”Din Prahova pentru România” reunește cei mai de succes actori ai scenei economice prahovene, de la antreprenori locali la multinaționale care aduc plus valoare comunității și care sunt recunoscute la nivel național ca repere în business. Seria articolelor în care cunoașteți multe dintre detaliile acestor afaceri este centrată în jurul Zilei Naționale a României, o oportunitate de a prezenta ceea ce în România este posibil să se realizeze.

Județul Prahova a fost și este un etalon pentru ceea ce înseamnă dezvoltare economică. Industrie, agricultură, transporturi și comerț, toate aceste domenii economice majore sunt reprezentate prin afaceri locale de succes sau investiții ale unor multinaționale care inițial s-au aflat în căutare de țări cu fiscalitate mai puțin împovărătoare și cu forță de muncă ieftină.

Cum situația economică a evoluat, reperele investitorilor sunt acum axate pe calitatea forței de muncă pe care au înțeles că trebuie să o remunereze conform pregătirii profesionale și a implicării personalului.

”Din Prahova pentru România” cu Feruccio Group, o companie construită de la zero de Aurelian Alexandru

Feruccio Group este un brand prahovean cu o mare greutate în businessul local și național, având 260 de angajați. Aurelian Alexandru, antreprenorul care a pus bazele afacerii, susține că a dezvoltat aceste ramuri diverse ale businessului din dorința de a-și produce necesarul la calitatea de care are nevoie și, în al doilea rând, de a se bucura de independență în afaceri.

Feruccio este brandul care s-a dezvoltat în Prahova în direcții multiple. În afară de dezvoltarea imobiliară, care este baza grupului, Feruccio mai realizează construcții industriale pentru cele mai mari companii din Prahova și din țară, iar, cel mai nou proiect în care s-a implicat Feruccio este producția de vinuri. „Avem o podgorie în Boldești Scăeni”, spune antreprenorul.

Investițiile Feruccio Group sunt „95% în județul Prahova”, dezvăluie Aurelian Alexandru, antreprenorul care se declară 100% prahovean. „Sunt născut chiar în comuna Brazi”, comună în care își are sediul principal grupul de firme Feruccio.

Începuturile Feruccio Group au demarat cu o plimbare

„Începuturile au însemnat o plimbare prin Europa, în 94 în Germania, în 95 în Italia… Acolo am văzut ce înseamnă viața liberă, nu standardul cu care eram noi obișnuiți, cu angajat la stat sau la o companie”, povestește antreprenorul. După ce a considerat că a învățat și a deprins tot ce putea în domeniul afacerilor, adică după 6 luni în Germania și nouă luni în Italia, a venit înapoi în țară și a pus bazele afacerii Feruccio, care în ziua de astăzi este un nume de referință în peisajul de business autohton.

„Am început, ca orice român, cu un butic sătesc”, povestește amuzat Aurelian Alexandru. De la buticul din comuna Bărcănești, cu băuturi și sifoane, la afacerile de milioane de astăzi, a parcurs un drum lung dar care i-a făcut și îi face în continuare o plăcere evidentă.

Aurelian Alexandru are afacerile în sânge și se vede acest lucru. Îi place businessul, îi place lumea antreprenorială și, probabil, așa se explică și succesul de care se bucură în prezent. Face tot ceea ce face cu pasiune!

Buticului sătesc i-au urmat două puncte de lucru cu activitate de morărit, unul în comuna Bărcănești și unul în comuna Brazi. Apoi, în paralel, a intrat în industria lemnului cu o mică fabrică de mobilier de grădină. „De acolo am sărit direct în lumea mare a industriei, am intrat în Rafinăria Brazi cu o activitate de demolare și ecologizare”, mai povestește dezvoltatorul. Acela a fost rampa de lansare pentru antreprenorul Aurelian Alexandru și pentru Feruccio Group.

Dezvoltarea imobiliară a început exact la debutul crizei financiare din 2009

„Atunci când toată lumea se oprea eu am dat startul la primul imobil, cu 21 de apartamente, pe strada Sondelor din Ploiești. A fost un risc pe care mi l-am asumat, dar credeam în forțele mele și ale firmei. Având utilajele proprii, având oamenii proprii, nu am depins de alte firme să iau subcontractori… Am zis că, orice ar fi, pot să-l duc pe forțele proprii, chiar dacă nu-l vând imediat”, povestește antreprenorul despre primul ansamblu de locuințe marca Feruccio.

Un alt avantaj pe care Feruccio l-a avut a fost faptul că a avut finanțare proprie 100%. De altfel, Aurelian Alexandru este un susținător acerb al acestei practici: „Nu este bine să depinzi niciodată de bănci, să devii sclavul lor”, spune el. Și chiar procedează conform filosofiei sale.

Imobilul de pe strada Sondelor a fost inițial gândit ca un ansamblu cu 6 etaje, dar nu a obținut aprobare decât pentru patru. „Oricum a fost un real succes”, spune zâmbind dezvoltatorul imobiliar.

Calitatea foarte ridicată a imobilului, lucru observat cu ușurință încă de la primele vizionări, a făcut ca vânzarea imobilelor din ansamblu să se desfășoare rapid. Nu a făcut rabat de la nimic în ceea ce privește calitatea și din acest motiv, ansamblul s-a bucurat de un succes real. „Cum am început construcția, am avut și primele contracte de antrepriză pentru ele (apartamente – n.r.)”. Astfel, primele apartamente s-au vândut chiar în plină criză imobiliară.

A urmat achiziționarea unui teren de aproximativ 7.000 de metri pătrați în vecinătatea imobilului proaspăt construit, și a demarat proiectul „Rezidențial 9 Mai”.

„Am început primul bloc, cu 63 de apartamente, și am zis să vin cu ceva nou. Așa că am lăsat posibilitatea noilor proprietari să-și aleagă compartimentarea”, povestește Aurelian Alexandru. Acest lucru era complet nou pe piața imobiliară rezidențială din zonă, așa că, din nou, și acest proiect s-a bucurat de succes maxim.

Era o premieră ca viitorii proprietari să-și poată alege atât finisajele, cât și dimensiunile camerelor. În funcție de componența și dorința fiecărei familii, se puteau modifica dimensiunile băilor sau camerelor. Fiecare proprietar putea opta, de exemplu, pentru cabină de duș sau cadă pe colț în baie. Acest lucru a adus mulți doritori deoarece, ca niciodată, oamenii puteau alege în ceea ce privește un apartament la bloc. Astfel, primul imobil s-a vândut complet încă din faza de proiect. Acest lucru se întâmpla în perioada 2011-2012.

Au urmat apoi celelalte ansambluri, astfel că, în acest moment, Feruccio Group numără nu mai puțin de 650 de apartamente vândute în Ploiești. În prezent Feruccio Group numără 210 angajați.

Următoarea provocare a fost blocul din centrul Ploieștiului cu apartamente smart

În centrul Ploieștiului, mai exact pe strada Ion Maiorescu, la numărul 1, s-a ridicat un imobil despre care Aurelian Alexandru crede că va revoluționa tot ceea ce se poartă în materie de imobiliare.

Având un regim de înălțime de -3 P +11, imobilul are parcare supraetajată pe trei niveluri și va fi una dintre cele mai mari parcări în Ploiești. Construcția a avansat rapid, așa că nu are cum să îți scape privirii dacă circuli pe Bulevardul Republicii (zona Caraiman – Catedrală sau pe Gheorghe Doja).

Finalizarea acestui bloc este preconizată pentru jumătatea anului 2025 și, așa cum ne-a obișnuit deja, Feruccio Group va aduce ceva nou și în cazul acestui imobil.

În primul rând, surpriza este parcarea, proiectată cu totul altfel decât parcările obișnuite. „Are o formă circulară cu o pantă de 5%. Din dorința de a încăpea mai multe mașini, și știind lipsa locurilor de parcare din Ploiești, am gândit o parcare circulară. Totul este în spirală…”, dezvăluie antreprenorul.

O astfel de parcare este difcil de realizat astfel că aceasta, a blocului din strada Ion Maiorescu, a fost construită în 6 luni de zile.

În ceea ce privește apartamentele din blocul care se construiește acum în centrul Ploieștiului, acestea vor fi cu 2, 3 și 4 camere. Parterul va fi rezervat unui spațiu comercial, iar primele trei etaje vor fi pentru cabinete și birouri. Fiind situat în zona 0 a Ploieștiului și în vecinătatea Palatului de Justiție, clădirea suscită interes și ca spațiu de birouri, nu doar pentru locuit.

Pe principiul ansamblului „9 Mai”, și aici, viitorii proprietari își vor putea alege compartimentarea și finisajele. Această abordare a funcționat de minune în trecut și funcționează în continuare. Dar aceasta nu este tot…

Clădirea din centrul Ploieștiului are, în premieră, integrat conceptul de „locuință smart”

„Aceasta înseamnă că, de exemplu, tot ce înseamnă climatizare să se poată controla din telefon sau să fie programată de pe o tabletă aflată la intrarea în apartament. Tot ce înseamnă consum de utilități să apară la sfârșit de lună pe telefon. Vor fi, de asemenea, pompe de căldură, ca să eficientizăm partea energetică. Astfel, omul va ști în orice moment ce costuri are cu acel imobil”, explică Aurelian Alexandru noul concept pe care îl va introduce la imobilele din noul ansamblu.

Și asta nu este tot… Unele dintre apartamente, în funcție de cerințele clienților, vor putea fi proiectate cu pereți retractabili. „Vom fi primii în Prahova care vom face așa ceva”, spune antreprenorul.

De ce au gândit acest principiu? „Sunt anumite zine într-un apartament care nu sunt folosite permanent. Cum e dormitorul de exemplu… Dormitorul este folosit doar pe timp de noapte… (…) Și atunci consider că este o investiție parțială. (…) Ne-am gândit să facem acești pereți retractabili ca (spațiul – n.r.) să fie folosit și pe timp de zi. Printr-un simplu click peretele se va retracta (…) și va deveni totul open space. În ceea ce privește patul, de exemplu, acesta se va ridica în tavan…”, explică Alexandru conceptul apartamentelor smart.

Un astfel de apartament smart, printr-o simplă apăsare de buton, poate fi, atât spațiu de locuit, cât și birou pe timpul zilei.

În ceea ce privește această clădire, toate finisajele și tot ce ține de spațiile comune vor fi „varianta premium, high-class”, ține să precizeze antreprenorul. „Asta înseamnă mochetă pe jos, trei lifturi, recepția gen hotel…”, mai dezvăluie acesta. „Este un concept nou la noi. Vreau să fiu pionier în Prahova!”, mărturisește dezvoltatorul.

Pentru următorii ani, Feruccio va mai construi încă 300 de apartamente, situate în diverse zone ale municipiului Ploiești.

Alte activități Feruccio Group

Pe lângă zona de construcții rezidențiale, Feruccio Group are și zona de construcții industriale. „Întotdeauna le alternăm pe cele două”.

„Lucrăm (pe segmentul industrial – n.r.) cu cele mai mari multinaționale din România. Când spui Siemens, OMV, Michelin… aceștia chiar sunt coloși”. Lucrând de peste 15 ani cu acestea, Feruccio s-a „mulat” într-un fel pe profilul acestora, respectând cu strictețe, de exemplu, tot ce înseamnă normele de protecție a muncii, de la care nu fac niciun fel de rabat. „Pe toate șantierele noastre respectăm aceste norme! Protecția oamenilor este cea mai importantă!”, subliniază Aurelian Alexandru.

„De la hale industriale la demolări de clădiri, avem cea mai puternică firmă din Prahova pe demolări”, spune antreprenorul. Și, într-adevăr, Feruccio Group este dotat cu tehnologie și utilaje de ultimă oră, extraordinar de performante, pentru tot ceea ce înseamnă demolări de orice fel.

„Peste 18 ani de când lucrăm la foc continuu”

În afară de proiecte rezidențiale, industriale, în afară de demolări, au mai demarat un proiect, un hotel pe malul Mării Negre. „Am ieșit din Prahova la Costinești”, spune zâmbind Alexandru. Acolo a ridicat un hotel de 57 de camere. „Din acest sezon am dat startul. Primii clienți au fost deja acolo. Pot spune că este o reușită și asta nu o spun eu, ci o spune numărul de camere rezervate”, mai completează acesta.

Ca o scurtă trecere în revistă a activităților Feruccio Group, putem enumera, pe lângă dezvoltarea imobiliară, rezidențială și industrială, producția de mobilă, producția de vin, pătrunderea, de anul acesta, pe piața HoReCa și, nu în ultimul rând, producția de o serie de materiale de construcții și tâmplărie PVC.

Care este motivul ramificațiilor diverse ale businessului? „Am zis să ne dezvoltăm pe mai multe ramuri, să nu depindem de un singur tren. Am vrut să ne dezvoltăm astfel încât să nu avem probleme cu locurile de muncă, să le putem menține…”, afirmă antreprenorul.

În plus „Am gândit toată partea de construcții să o avem în sistem integrat, adică tot ce înseamnă parte de construcții să o avem în propria ogradă. Avem o mică fabrică de tâmplărie PVC și aluminiu, (…), avem stație de betoane, fasonarea fierului beton, o făbricuță de sticlă (…) și, simțind interes, am deschis și o fabrică de mobilă”, spune Aurelian Alexandru.

Anul 2023 a fost cel în care Feruccio Group a pătruns în industria HoReCa, prin hotelul de la Costinești. A urmat propria cramă de vinuri, prin accesarea unor fonduri europene. Aceasta este localizată în Boldești Scăeni, iar vinurile Feruccio, procesate până acum la alte crame, vinuri de o înaltă calitate, sunt, în sfârșit, procesate în propria cramă. „De unde începe Dealu Mare, acolo suntem noi”, povestește Alexandru despre localizarea noii crame.

Inaugurarea Cramei Feruccio – O nouă bijuterie în regiunea Dealu Mare

În primăvara anului 2025, Crama Feruccio își va deschide oficial porțile în superba zonă viticolă Dealu Mare, lângă Boldești Scăieni, marcând un moment important pentru industria vinului din România. Realizată cu sprijinul fondurilor europene, această cramă modernă îmbină tehnologia de vârf cu respectul pentru tradițiile viticole locale, promițând să aducă pe piață vinuri de o calitate excepțională.

Proiectul Cramei Feruccio a fost realizat în cadrul unui program de dezvoltare rurală finanțat de Uniunea Europeană, iar investiția reflectă o viziune ambițioasă și un angajament ferm față de excelența în domeniul vinificației. Crama dispune de facilități ultramoderne pentru procesarea strugurilor, spații generoase pentru maturarea vinului în butoaie de stejar și o sală dedicată degustărilor, care va oferi o experiență completă vizitatorilor.

„Înființarea Cramei Feruccio a fost un vis de-o viață, iar accesarea fondurilor europene ne-a oferit șansa de a transforma acest vis în realitate. Dealu Mare este o regiune cu un potențial uriaș, iar vinurile produse aici pot rivaliza cu cele mai bune din lume. Ne dorim să aducem un omagiu pământului și tradiției locale, combinându-le cu tehnologia modernă pentru a crea vinuri care să inspire. Vă invităm, cu mare drag, să descoperiți povestea noastră și să vă bucurați de vinurile Cramei Feruccio”, ne îndeamnă Aurelian Alexandru.

Deschiderea cramei este așteptată cu entuziasm de comunitatea locală și de iubitorii de vin, care vor avea ocazia să exploreze o locație pitorească, să participe la tururi ghidate și să descopere secretele producției de vinuri fine din regiunea Dealu Mare.

Crama Feruccio promite să devină nu doar un reper pe harta vinurilor românești, ci și un punct de atracție pentru turismul viticol, consolidând poziția regiunii Dealu Mare ca destinație de top pentru pasionații de vinuri de calitate.

Cel mai mare panou publicitar din România, lansat la Ploiești

Centrul orașului Ploiești găzduiește acum cel mai mare panou publicitar din România, o impresionantă structură cu o suprafață de 220 mp, amplasată pe fațada magazinului Winmarkt Omnia. Inaugurat recent de compania Feruccio, panoul marchează un nou capitol în strategia de promovare a afacerilor locale și naționale, consolidând Ploieștiul ca un nod important al publicității urbane.

Panoul, construit cu tehnologii de ultimă generație, este vizibil de la distanțe considerabile și are capacitatea de a afișa reclame digitale la o calitate excepțională. Aceasta nu doar că aduce o notă modernă centrului orașului, dar și deschide noi oportunități pentru brandurile care doresc să-și facă cunoscută prezența.

Aurelian Alexandru, fondatorul companiei Feruccio, a explicat viziunea din spatele acestui proiect ambițios: „Am dorit să transformăm acest spațiu emblematic din Ploiești într-o platformă dedicată promovării antreprenorilor români. Panoul nu este doar un mijloc de a afișa reclame, ci și un simbol al susținerii comunității de afaceri locale și naționale. Sperăm ca acest proiect să inspire și să stimuleze creșterea economică prin vizibilitate sporită pentru afacerile care aleg să își spună povestea aici.”

Prin această inițiativă, compania Feruccio își reafirmă angajamentul de a sprijini economia locală, oferind o platformă de expunere de anvergură pentru firmele mici, medii și mari. Panoul va găzdui atât campanii comerciale, cât și mesaje de interes public, contribuind astfel la dinamizarea vieții economice și sociale din Ploiești.

Lansarea acestui panou publicitar reprezintă o premieră pentru oraș și o atracție vizuală pentru locuitori și vizitatori, transformând magazinul Omnia într-un reper de referință. Proiectul promite să devină un punct de interes major și să aducă beneficii semnificative tuturor celor care își vor asocia imaginea cu această platformă unică de promovare.

Eclipsa Snagov, un loc pentru evenimente memorabile

Feruccio Group a inclus în portofoliul său, din acest an, conacul Eclipsa Snagov, o proprietate cu o valoare istorică și culturală deosebită, situată pe malul pitoresc al Lacului Snagov.

Cu o arhitectură elegantă și un farmec atemporal, conacul oferă o combinație perfectă între istorie și modernitate, având cea mai mare deschidere la Lacul Snagov. Această caracteristică unică transformă Eclipsa Snagov într-o locație exclusivistă, ideală pentru evenimente de înaltă clasă, fie că este vorba despre conferințe, team-building-uri, nunți, sau petreceri private.

Proximitatea Lacului Snagov adaugă o notă de magie fiecărui eveniment, oferind apusuri spectaculoase și posibilitatea de a integra activități nautice în cadrul evenimentelor. Eclipsa Snagov va deveni, din primăvara anului 2025, un loc de referință pentru organizarea evenimentelor corporate și private, într-un cadru natural de poveste.

Pe scurt, Feruccio Group este un nume cu rezonanță în Prahova și este, totodată, dovada că un business poate funcționa 100% independent. Aurelian Alexandru este un antreprenor care, cu siguranță, a dovedit și dovedește în continuare că pasiunea pentru business poate avea rezultate fenomenale.

Campania ”Din Prahova pentru România” va continua pe observatorulph.ro, convinși fiind că de la fiecare om de afaceri avem de învățat, că povestea fiecărui business de succes poate fi o sursă de inspirație. Și Prahova chiar are ce arăta tuturor românilor.