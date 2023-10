Elevii olimpici și profesorii lor, umiliți de Primăria Ploiești. Au fost puși să aștepte cinci ore pentru premii modice

Săptămâna trecută, pe 5 octombrie, de Ziua Educației, a avut loc festivitatea de decernare a premiilor, din partea Primăriei Ploiești, pentru elevii cu rezultate la concursurile internaționale și naționale.

„Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești au premiat, astăzi, câștigătorii ploieșteni ai olimpiadelor și concursurilor aflate în calendarul Ministerului Educației, derulate la nivel național și internațional, în cursul anului școlar 2022-2023, în cadrul unei festivități de premiere, care s-a desfășurat la Sala mare a Teatrului “Toma Caragiu”.

Într-o atmosferă specială, reprezentanții administrației publice locale au recompensat, cu diplome de excelență și premii în bani, profesorii îndrumători și elevii ploieșteni, câștigători ai competițiilor amintite.

Valoarea totală a premiilor acordate de către Primăria Municipiului Ploiești a fost de 96.350 lei. (…etc., etc.)”, au anunțat reprezentanții primăriei printr-un comunicat preluat de toată suflarea presei.

Dincolo de comunicatul primăriei care anunța cu fală premierea acestora, lucrurile nu au stat așa frumos pentru cei prezenți în sală.

Timp de aproape cinci ore, cei prezenți la eveniment, au stat în sala teatrului și au ascultat „sute de nume citite de pe liste care nu erau în nicio ordine, fără să știe exact când sau dacă vor fi strigați. Pentru că, deși au fost anunțați ca fiind câștigători și numele lor înscrise pe liste, pagini întregi au fost omise de la citire.

Pentru a înțelege exact care este mecanismul acordării premiilor, am întrebat un elev de top din Ploiești cum se desfășoară aceste premieri.

La nivel național, elevii olimpici obțin premii distincte, de la mai multe entități cum ar fi, „primăria, prefectura, centrul de excelență , ministerul si altele, cum ar fi firme private. Dintre toti cei ce ne sustin, primaria tot timpul a oferit cele mai mici premii”, explică Laurențiu, elevul cu identitate protejată, care a acceptat să stea de vorbă cu noi.

„Sumele oferite de primărie se situează, de obicei, între 50 de lei, pentru distincții acordate la competiții județene și, în cazuri excepționale, maxim 500 de lei, acordați pentru Locul întâi la faze naționale ale olimpiadelor”, spune acesta pentru a stabili exact despre ce sume este vorba.

”Am stat aproape jumătate de zi să primesc echivalentul unei ședințe de pregătire pe care o plătesc la mate sau info. Pe bune?!?!”

Anul acesta elevii olimpici ai Ploieștiului au primit invitație din partea Primăriei pentru a lua parte la festivitatea de decernare a premiilor oferite de instituție.

„Inițial aceștia susțineau că vor premia pe cei ce au obținut disținctii la concursuri și olimpiade școlare naționale și internaționale: locul 1, 2, 3, mențiuni, mențiuni speciale și medalii. Însă, când am ajuns la festivitate, unii colegi au avut să afle că, din cauza unor „probleme de gestiune”, ei nu puteau să-și primească premiul, iar ceilalți aflam că nu toate premiile obținute o sa fie remunerate, ci doar unul dintre ele, considerat cel mai „Important”.

Întrebarea rămanea: Care este cel mai „important” premiu? Cine face aceasta alegere? Răspunsul avea să fie găsit mai târziu…

„Au fost aproximativ 700 de distincții obținute de elevi din Prahova în ultimul an școlar. Se presupunea că noi apărem în acele liste sub forma ierarhică, cu toate distincțiile obținute. Acest lucru era doar o „promisiune”, eu nu aveam voie să văd listele pe care chiar numele meu apărea, iar dacă le ceream vreunui profesor, eram refuzat cu motive diverse”, spune tânărul.

Laurențiu a obținut mai multe distincții, premii și mențiuni. „Mie mi s-a luat în considerare cel mai nesemnificativ premiu: una dintre mențiunile la o olimpiadă națională. Am primit suma de 150 lei după aproape 5 ore în care, începând de la ora 10, până la ora 14, am ascultat o persoană care recita nume de pe niște liste imprimate, liste pe care nu le puteam obține în niciun fel, într-o ordine pe care nimeni nu o cunoștea. Nici măcar prezentatorul nostru nu cunoștea această ordine, încât acesta a sărit peste pagini întregi și, la un moment dat, ca recompensă, a recitit câteva zeci de nume.”

„Era o sală plină unde nu ni s-a oferit absolut nimic, nici măcar un pahar cu apă. După ce eram strigați, urcam pe scenă, luam diploma și apoi ieseam din sala așezându-ne la o coadă imensă, unde, după 1-2 ore de stat, ajungeam în față, eram căutați pe alte liste imprimate și apoi ni se înmâna un plic cu suma pe care o meritam.

Aici am realizat că nu doar eu, ci și mulți alți colegi s-au întrebat de ce suma primită era una modică, având să aflăm că persoanele care au acordat premiile au luat în considerare după bunul plac, care a fost cel mai „important” premiu. Ciudat, însă nimeni nu a părut să primească o sumă mai mare decât cea așteptată, ci doar sume mai mici…”, povestește Laurențiu.

„Unii colegi mi-au spus că reprezentanții care acordau premiile au făcut ulterior corecturi în cazul în care se greșiseră sumele acordate”, mai spune tânărul.

Colegul lui Laurențiu a avut parte de o situație și mai penibilă: „Primisem inițial o sumă mult mai mică decât cea așteptată. Am semnalat asta reprezentanților și nu mi s-a răspuns cert. Ziua următoare, unul dintre aceștia a venit personal la liceu și mi-a oferit o bancnotă de 50 de lei, scoasă din geantă, spunând că „A fost o greșeală, tu de fapt, aveai alt premiu și noi am notat doar X”. Am putut doar să mulțumesc și să merg mai departe… Nu aveam însă vreo certitudine că suma finală era cea corectă sau ce s-a întâmplat mai exact…”, a povestit băiatul.

„În cele mai bine de 4 ore doar s-au recitat nume și, uneori, s-au făcut glume nepotrivite la adresa persoanelor care au urcat pe scenă și la adresa însoțitorilor lor… Glumele, făcute de prezentatorul evenimentului, reprezentant al Teatrului Toma Caragiu au fost din sfera mișto-urilor legate de aspectul persoanei (de exemplu, înălțimea acestora)”, povestește din nou Laurențiu.

O mare nemulțumire a elevilor a fost legată și de faptul că au stat și „jumătate de zi” . „Și celelalte instituții ne premiază pentru concursurile câștigate, dar nu ne umilesc așa. Plecând de la faptul că ne oferă premii mult mai considerabile, pentru a intra în posesia lor nu trebuie să pierdem atâta timp. De data aceasta organizarea primăriei a fost umilitoare. Atâtea ore, în aer irespirabil, înghesuială de nedescris, fără măcar un pahar cu apă pentru 150 de lei? În final, cu ce mă încălzesc 15 secunde în care sute de oameni îmi aud numele și îmi văd fața, fără să aiba vreo idee cine sunt sau de ce, mai exact, sunt acolo? ”, spune olimpicul ploieștean.

Laurențiu, care nu a dorit să i se publice numele real, este un tânăr olimpic câștigător a patru distincții la concursurile premiate, major, care și lucrează în perioada școlii. Pentru el, și pentru mulți alții ca el, faptul că a pierdut aproape jumătate de zi a fost o experiență pe care o consideră umilitoare și, în mod sigur, în anul următor nu o va mai repeta.

Cadru didactic premiat: Bugetul alocat pentru premii a fost foarte mic

Pentru că am văzut ce a însemnat organizarea festivității de premiere a olimpicilor ploieșteni din perspectiva unui elev prezent la eveniment, am întrebat și două cadre didactice cum a fost.

Tot sub protecția anonimatului, și acestea și-au exprimat nemulțumirea față de organizarea deficitară, dar au fost mai puțin deranjate decât elevii.

„Bugetul alocat pentru premii a fost foarte mic. Da, oamenii care au dat premiile chiar au muncit, dar organizarea a lăsat mult de dorit. Cei prezenți, și unii au venit cu părinții, cu bunicii, au fost prea mulți pentru capacitatea sălii. Nu aveai unde să stai la început, foarte mulți oameni au rămas în picioare.

Eu nu am stat până la final. Am așteptat până la mine, mi-am luat diploma, și apoi am lăsat unui coleg să-mi ia premiul. Nu aveam timp să stau o oră la coadă, și coada era mult mai mică la profesori. Vă dați seama ce era la elevi?!”, a precizat un cadru didactic premiat în cadrul evenimentului.

Pe de altă parte, pentru cadrele didactice prezente la eveniment, ordinea în care câștigătorii au fost strigați a avut mai mult sens. „Întâi au fost premiile la Olimpiade – etapa internațională, apoi olimpiade – etapa națională… și tot așa, în ordinea importanței lor. Aici au fost clare lucrurile”.

„Totuși nu este corect să se ia în considerare un singur premiu dacă elevul a câștigat mai mult. Este vorba de muncă. Normal este să se cumuleze, să fie premiat pentru fiecare concurs câștigat”, mai adaugă profesorul.

„Nu este inclusă olimpiada de robotică, dar avem inclus concurs de costume eco?”

De asemenea, mai mulți profesori prezenți la eveniment au contestat includerea pe liste a unor concursuri în detrimentul altora. „Adică nu este inclusă olimpiada de robotică, pentru care au venit de la televiziune să stea de vorbă cu copiii, dar includem un concurs de costume eco?”, spune un alt cadru didactic prezent la eveniment.

Includerea pe listă a tuturor concursurilor, unele dintre acestea destul de lipsite de importanță, în opinia unora, a dus la bagatelizarea actului educațional și a performanțelor și muncii unor copii. „Știți că a fost și un concurs de proiecte, din acelea pe care copilul le face acasă cu mama, tata sau cu Google? Și acei copii au luat aceiași bani cu cei care au muncit pentru olimpiada de matematică, de exemplu. Este corect?”, mai adaugă acesta.

Potrivit comunicatului transmis de Primăria Ploiești, care prezenta evenimentul ca pe o mare reușită, dezvăluirile „din culise” arată că nu a fost chiar așa. Laurențiu a fost doar unul dintre elevii nemulțumiți, a fost cel care „și-a strigat nemulțumirea”.

Din păcate, interesele politice care guvernează învățământul românesc la toate nivelurile nu dau posibilitatea celor care iau parte la actul educațional să spună lucrurilor pe nume, cu subiect și predicat, asumându-și astfel totul. De ce? Pentru că sunt conștienți că, atât elevii cât și profesorii vor avea numai de suferit dacă supără oficialitățile. Asta este țara în care trăim! Se mai poate schimba ceva?

În ceea ce privește autoritățile, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, sunt atât de disperate după imagine și festivism încât pierd din vedere că nu ele sunt cele mai importante când vine vorba de copii, de copiii noștri cu care ne mândrim. Pentru ei trebuie să se schimbe!